Отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом: Василий угрожал завершить карьеру

Отец и тренер бывшего украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Анатолий Ломаченко хотел перенести поединок с американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) из-за повреждения сына – сообщает Boxіng Scene. Василий отказался менять дату боя, вышел в ринг с травмой плеча и проиграл Лопесу решением судей схватку за четыре чемпионских пояса.
"Мы лишились недели спаррингов, поскольку доктор запретил Ломаченко много работать на протяжении недели после укола. Через несколько недель спустя боль усилилась во время спарринга. В этот момент Ломаченко сделали еще одну инъекцию, а его отец и тренер Анатолий хотел перенести бой. Василий сказал, что не откажется от боя, и дал понять команде, что если он выбыл, то завершит карьеру", – цитирует ESPN менеджера украинца Эгиса Климаса.
Накануне Ломаченко прооперировали плечо. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на хирурга Ломаченко – доктора Нила Эль-Аттраче. Эль-Аттраче рассказал, что повреждение было в том же месте, которое Ломаченко травмировал во время боя с Хорхе Линаресом в 2018 году, после чего Василию уже проводили операцию на плечевом суставе.
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Вместе с тем ожидается, что после этой операции Ломаченко не сможет заниматься боксом до февраля следующего года.
Смотрите, как тренируется Василий Ломаченко
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