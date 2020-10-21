Отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом: Василий угрожал завершить карьеру

Отец и тренер бывшего украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Анатолий Ломаченко хотел перенести поединок с американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) из-за повреждения сына – сообщает Boxіng Scene. Василий отказался менять дату боя, вышел в ринг с травмой плеча и проиграл Лопесу решением судей схватку за четыре чемпионских пояса.

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Анатолий и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Мы лишились недели спаррингов, поскольку доктор запретил Ломаченко много работать на протяжении недели после укола. Через несколько недель спустя боль усилилась во время спарринга. В этот момент Ломаченко сделали еще одну инъекцию, а его отец и тренер Анатолий хотел перенести бой. Василий сказал, что не откажется от боя, и дал понять команде, что если он выбыл, то завершит карьеру", – цитирует ESPN менеджера украинца Эгиса Климаса.

Василий Ломаченко / Фото: Twitter

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Накануне Ломаченко прооперировали плечо. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на хирурга Ломаченко – доктора Нила Эль-Аттраче. Эль-Аттраче рассказал, что повреждение было в том же месте, которое Ломаченко травмировал во время боя с Хорхе Линаресом в 2018 году, после чего Василию уже проводили операцию на плечевом суставе.

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Вместе с тем ожидается, что после этой операции Ломаченко не сможет заниматься боксом до февраля следующего года.

Смотрите, как тренируется Василий Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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