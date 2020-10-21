Лопес дрался еще более травмированным, чем Ломаченко: реакция лагеря американца на болячки Васи

По словам менеджера Лопеса, он боксировал против Василия с повреждениями запястья, лодыжки и плеча

В лагере Теофимо Лопеса отреагировали на информацию о том, что Василий Ломаченко дрался с американцем с травмой правого плеча. Напомним, об этом заявил хирург, который после боя сделал украинцу операцию. По его словам, несмотря на обезболивающий укол перед боем, украинец по ходу поединка чувствовал боль, выбрасывая удары правой.

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В ответ в расположении Лопеса сказали, что Теофимо вышел на бой еще более травмированным, чем Ломаченко. Сразу с тремя повреждениями.

"Одно можно сказать наверняка: если Ломаченко травмировал плечо, то это произошло не из-за выброшенных им ударов. Кстати, Теофимо тоже вышел в ринг, не будучи на все 100 процентов здоровым. В день боя ему провели физиотерапию на травмированном запястье. Также он повредил в тренировочном лагере лодыжку и плечо. Нет такого бойца, который смог бы завершить серьезный тренировочный лагерь перед боем без каких-либо травм", – отметил в комментарии The Ring менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Как заявил ранее хирург Нил Эль-Аттраче, оперировавший Ломаченко, у Василия оторвался кусок хряща в правом плечевом суставе. Украинец должен вернуться в строй к февралю.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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