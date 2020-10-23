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"Требовать реванша у Ломаченко нет оснований": что делать украинцу после поражения

23 октября, 15:31

Елена Павлова Елена Павлова

Однако Александр Красюк считает, что любая организация сделает Василия лидером рейтинга

Генеральный директор К2 Promotion Александр Красюк высказал свою точку зрения по поводу дальнейшей карьеры бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко. Напомним, что в ночь на 18 октября украинский боксер проиграл американцу Теофимо Лопесубой за четыре пояса. Победителя определили по судейским запискам.

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Отметим, что ранее Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет: "Зачем? Я уже побил его. Доказал все, что требовалось доказать. Если мы снова подеремся, случится то же самое. Не зря у нас не было в контракте опции реванша".

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

"Прежде всего, Василию необходимо сейчас справиться с психологической нагрузкой. Ведь Ломаченко, который был чемпионом, всемирно признанным мэтром мирового бокса и лидером P4P, остановился в одном шаге от своей мечте. Конечно, очень много сил необходимо потратить на работу над ошибками. Однако, такие вещи делают людей сильнее", – рассказал Красюк в комментарии Суспильне.

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Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Чтобы требовать реванша с Лопесом, необходимо, чтобы юридически такая норма была закреплена в контракте. Насколько стало известно из СМИ, этот пункт не был включен в договор. Поэтому требовать реванша Ломаченко не имеет оснований. Но я думаю, что любая организация из четырех самых известных из радостью примет его в рейтинги и, скорее всего, даст ему лидерские позиции", – отметил промоутер.

Ранее мы писали, что говорил Ломаченко-отец во время боя Василия с Лопесом. Наставник украинского боксера чувствовал, что сын проигрывает.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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