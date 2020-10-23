"Требовать реванша у Ломаченко нет оснований": что делать украинцу после поражения

Генеральный директор К2 Promotion Александр Красюк высказал свою точку зрения по поводу дальнейшей карьеры бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко. Напомним, что в ночь на 18 октября украинский боксер проиграл американцу Теофимо Лопесубой за четыре пояса. Победителя определили по судейским запискам.

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Отметим, что ранее Лопес заявил, что реванша с Ломаченко не будет: "Зачем? Я уже побил его. Доказал все, что требовалось доказать. Если мы снова подеремся, случится то же самое. Не зря у нас не было в контракте опции реванша".

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

"Прежде всего, Василию необходимо сейчас справиться с психологической нагрузкой. Ведь Ломаченко, который был чемпионом, всемирно признанным мэтром мирового бокса и лидером P4P, остановился в одном шаге от своей мечте. Конечно, очень много сил необходимо потратить на работу над ошибками. Однако, такие вещи делают людей сильнее", – рассказал Красюк в комментарии Суспильне.

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Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Чтобы требовать реванша с Лопесом, необходимо, чтобы юридически такая норма была закреплена в контракте. Насколько стало известно из СМИ, этот пункт не был включен в договор. Поэтому требовать реванша Ломаченко не имеет оснований. Но я думаю, что любая организация из четырех самых известных из радостью примет его в рейтинги и, скорее всего, даст ему лидерские позиции", – отметил промоутер.

Ранее мы писали, что говорил Ломаченко-отец во время боя Василия с Лопесом. Наставник украинского боксера чувствовал, что сын проигрывает.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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