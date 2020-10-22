Что говорил Ломаченко-отец во время боя Василия с Лопесом

В ночь на воскресенье Василий Ломаченко проиграл объединительный бой американцу Теофимо Лопесу по очкам. Вчера стало известно, что отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом из-за травмы, но Василий угрожал завершить карьеру.

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Также появилась нарезка наставлений, которые Анатолий Ломаченко давал сыну в перерывах между раундами. В основном говорил он боксерским сленгом, но примечательным есть то, что в завершающих раундах тренер понимал: Вася проигрывает. В эфир прошли подсказки между несколькими раундами, пишет xsport.

После 1-го раунда:

"О чем мы говорили? Ты понял? Им нужен живот. Внимательно. Заход хороший был. И внимательно. Береги живот".

После 5-го раунда:

"Передняя, задняя, дернул, подхват, смещение".

После 6-го раунда:

"Надо подбрасывать, постарайся загружать его. Передняя рука, показал..."

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После 9-го раунда:

"Повторные атаки. Ты не сыпешь, а надо насыпать. Нужно больше. Не обязательно бросаться на него. Хотя бы показывать, что идешь на него. Понимаешь? И не оставайся. Сюда покачивай. Нормально же получается. Смотри разворот. Ты пытаешься сильно, не нужно сильно. Лучше повтор, два-три. С Богом".

После 10-го раунда:

"Мы проигрываем. Бери влево. Развернул, пробил – и повтор".

К сожалению, советы не спасли украинского боксера от поражения... А недавно Ломаченко рассказал про конфликт с отцом и попытки тренироваться самостоятельно.

Смотрите, как футболист Александр Зинченко желал успехов Василию:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

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