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Ломаченко извинился за бой с Лопесом и назвал новую причину поражения

22 октября, 11:06

Олег Люлька Олег Люлька

Василий признал, что для него неразрешимой проблемой стали габариты американца

Instagram-аккаунт Василия Ломаченко опубликовал новые заявления боксера, сделанные им после поражения от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Если ранее Ломаченко говорил, что не согласен с судьями, отдавшими победу американцу, то сейчас назвал еще одну причину неудачного исхода поединка – антропометрию визави.

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"Хух... М-да... Сложно, конечно, было подобраться к Лопесу: размеры, размах рук – все это играет, конечно, огромную роль", – заявил Василий Ломаченко

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

"Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше", – добавил Василий, которого цитирует Lomus_official

Ломаченко vs Лопес
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Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что "зря Ломаченко ослушался отца". По мнению чемпионки мира по боксу Алины Шатерниковой, Василий допустил ошибку – ему таки стоило перенести бой с Лопесом, чтобы полностью залечить плечо.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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