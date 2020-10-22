Ломаченко извинился за бой с Лопесом и назвал новую причину поражения

Instagram-аккаунт Василия Ломаченко опубликовал новые заявления боксера, сделанные им после поражения от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Если ранее Ломаченко говорил, что не согласен с судьями, отдавшими победу американцу, то сейчас назвал еще одну причину неудачного исхода поединка – антропометрию визави.
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"Хух... М-да... Сложно, конечно, было подобраться к Лопесу: размеры, размах рук – все это играет, конечно, огромную роль", – заявил Василий Ломаченко
"Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше", – добавил Василий, которого цитирует Lomus_official
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Ранее мы писали, что "зря Ломаченко ослушался отца". По мнению чемпионки мира по боксу Алины Шатерниковой, Василий допустил ошибку – ему таки стоило перенести бой с Лопесом, чтобы полностью залечить плечо.
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