Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко впервые высказался о реванше с Лопесом

22 октября, 11:29

Олег Люлька Олег Люлька

Вася готов к повторному бою, если на то будет воля его обидчика

Василий Ломаченко впервые лично высказался относительно возможного повторного боя с американцем Теофимо Лопесом, которому на выходных в Лас-Вегасе он проиграл единогласным решением судей поединок за звание короля легкого веса.

Реклама

Читайте также: Ломаченко извинился за бой с Лопесом и назвал новую причину поражения

"Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, конечно, я готов. Я хочу реванша!", – заявил Василий Ломаченко, которого цитирует его официальный Instagram-аккаунт

INSTAGRAM

Напомним, ранее стало известно, что Ломаченко боксировал против Лопеса с травмой плеча, которое ему затем уже прооперировали в Лос-Анджелесе спустя два дня после поединка.

Учитывая травму плеча, отец Ломаченко хотел перенести воскресный бой с Лопесом, однако Василий отказался, пригрозив в противном случае завершить карьеру.

Реклама

Ожидается, что после операции Ломаченко вернется в строй в феврале. Однако большой вопрос, пойдет ли американец на новый бой с украинцем. Ранее Лопес заявил, что не видит смысла в реванше с Ломой: "Зачем? Итог будет тем же".

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко реванш Теофимо Лопес

Источник: lomus_official

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять