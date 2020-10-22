Ломаченко впервые высказался о реванше с Лопесом

Вася готов к повторному бою, если на то будет воля его обидчика

Василий Ломаченко впервые лично высказался относительно возможного повторного боя с американцем Теофимо Лопесом, которому на выходных в Лас-Вегасе он проиграл единогласным решением судей поединок за звание короля легкого веса.

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"Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, конечно, я готов. Я хочу реванша!", – заявил Василий Ломаченко, которого цитирует его официальный Instagram-аккаунт

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Напомним, ранее стало известно, что Ломаченко боксировал против Лопеса с травмой плеча, которое ему затем уже прооперировали в Лос-Анджелесе спустя два дня после поединка.

Учитывая травму плеча, отец Ломаченко хотел перенести воскресный бой с Лопесом, однако Василий отказался, пригрозив в противном случае завершить карьеру.

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Ожидается, что после операции Ломаченко вернется в строй в феврале. Однако большой вопрос, пойдет ли американец на новый бой с украинцем. Ранее Лопес заявил, что не видит смысла в реванше с Ломой: "Зачем? Итог будет тем же".

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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