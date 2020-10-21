Девушке судье, отдавшей Ломаченко только раунд, угрожает менеджер: она не будет судить

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что сделает все, чтобы девушка-судья Джули Ледерман больше не будет судить, пока он остается в боксе. Напомним, Ледерман отдала Ломаченко только один раунд в бою с Теофимо Лопесом, чем удивила многих экспертов. Они в один голос заявляют, что "она не смотрела бой": все реакции на оценки женщины-судьи боя Ломаченко – Лопес.

"Нужно ли ее пожизненно отстранить от судейства в боксе? Это мой вопрос. Даю 100 процентов, что она больше не будет судить поединки моих бойцов до тех пор, пока я остаюсь в боксе", – заявил Климас со ссылкой espn.com, которого цитирует boxingnews.

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Напомним, что Ломаченко проиграл первые семь раундов на записках всех судей, а одна из них вообще посчитала, что украинец выиграл только один раунд. Судейские записки боя Ломаченко – Лопес есть на нашем сайте.

Кстати, Ломаченко прооперировали плечо после боя с Лопесом. Против американца он дрался с травмой. По словам хирурга, украинцу сделали инъекцию перед боем. Но во время поединка он все равно ощущал боль.

Как тренируется Василий Ломаченко

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