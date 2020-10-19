5 вопросов главному судье бокса в Украине. Ломаченко засудили?

Ломаченко проиграл объединительный поединок против Теофимо Лопеса и лишился своих чемпионских поясов. Бой без нокдаунов и явного доминирования одного из боксеров продлился все 12 раундов, судьи отдали победу американцу. А после начались споры: справедлив ли вердикт судей?
Мы задали пять вопросов главному боксерскому рефери Украины Олегу Кудерову. Он – глава судейской коллегии Национальной лиги профи-бокса Украины.
1. Согласны ли с решением судей?
В определении результата – да. Как зрителю, мне непонятна оценка одной судьи (Джули Ледерман отдала Ломаченко лишь один раунд за весь бой – прим. ред.). Но в целом, решение верное – Вася проиграл по очкам.
2. Сколько раундов выиграл Ломаченко?
3-4 раунда, не больше. И в нескольких раундах, думаю, можно было поставить равенство. Согласен с единогласным мнением всех трех судей того боя, что первые 7 раундов Ломаченко точно проиграл.
3. Что Ломаченко нужно было сделать для победы?
Мы знаем Васю как профессионала самого высокого уровня. Наверное, он должен был понимать свое положение. После 7 раунда ему нужно было идти ва-банк, обострять, как он умеет. Но легче всего умничать, смотря бой на диване.
4. Ломаченко сказал, что пересмотрит бой. Что он увидит?
Поймет, что проиграл. Ему нужно с этим смириться. Вердикт все равно не поменяют – решение судей не изменится. Конечно, ему тяжело это признать. Он по натуре – чемпион.
Перед боем нагнали такой ажиотаж, весь мир об этом поединке говорил. Сложно смириться: вот ты в шаге от звания абсолютного чемпиона, и вот ты проигрываешь. Морально ему сейчас очень сложно. Но кто не проигрывал? Проигрывать тоже нужно уметь.
5. Вася проиграл. Что дальше?
Нужно отдохнуть и попробовать успокоиться. Думаю, что он так и делает. Никаких претензий, думаю, команда Ломаченко предъявлять не будет. Нужно спокойно сесть и решить: "Как мы дальше двигаемся?". Там профессиональная команда. Они должны понять, есть ли силы идти дальше. Я думаю так: перезагрузятся, сделают работу над ошибками и пойдут дальше.
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