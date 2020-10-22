Ломаченко после поражения Лопесу остался в лидерах рейтинга ESPN независимо от категории

Неудача Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом за четыре пояса в легком весе нанесла не только моральный урон украинцу, но и отбросила его в различных рейтингах. В частности, Ломаченко после Лопеса упал в рейтинге boxrec на 27-е место.

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Впрочем другие авторитетные ресурсы не так катастрофически восприняли поражение Ломы. Гигант американского медиарынка ESPN в новом списке оставил украинского боксера среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Теперь Вася стал шестым и даже на одну строчку опережает кума – Александра Усика. А Теофимо Лопес лишь на одну позицию выше бывшего чемпиона: он – пятый. Информацию в соцсетях опубликовала репортер ESPN Кристина Пончер.

Накануне Шатерникова пожурила и оправдала Ломаченко: "Зря Вася ослушался отца".

В тренде Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

Еще один сайт, World Boxing News, поднял Лопеса на третью позицию, поскольку он сверг "короля". А украинцы Ломаченко и Усик в этом рейтинге находятся теперь на седьмой и десятой позициях. В целом же табели о рангах различных СМИ и организаций порой отличаются довольно радикально. Например, у ESPN Тайсон Фьюри – восьмой, а у WBN – второй.

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Тем временем лагерь Ломаченко вызвал Лопеса на реванш.

Смотрите сюжет о тренировках Василия:

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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