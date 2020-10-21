"Лопес, сделаем это еще раз": лагерь Ломаченко вызвал обидчика Васи на реванш

"Посмотрим, хватит ли у них крутости согласиться", - говорит менеджер украинца Эгис Климас

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас считает, что история противостояния украинского боксера и Теофимо Лопеса еще не закончена, и они должны провести бой-реванш. Это заявление Климас сделал после того, как стало известно, что воскресный поединок против американца, проигранный по очкам, Ломаченко проводил с травмой плеча.

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Она давала о себе знать, когда украинец выбрасывал удары с правой, и она же заставила Василия после поединка в Лас-Вегасе лечь на операционный стол.

"Если это вообще возможно, то мы бы хотели провести реванш. Лопесы корчат из себя капец крутых чуваков. Посмотрим, хватит ли у них крутости, чтобы вернуться и сделать это еще один раз", – цитирует Эгиса Климаса Vringe

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Как заявил ранее хирург Нил Эль-Аттраче, накануне прооперировавший Ломаченко, перед боем у Василия оторвался кусок хряща в правом плечевом суставе. Укол, сделанный до выхода в ринг, не спас его от боли по ходу поединка.

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При этом отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом, однако в этом случае Василий угрожал завершить карьеру.

В лагере американца уже отреагировали на операцию Васи, заявив, что Лопес дрался еще более травмированным, чем Ломаченко.

Ожидается, что после операции на правом плече Ломаченко вернется в строй в феврале. Однако большой вопрос, пойдет ли американец на новый бой с украинцем. Ранее Лопес заявил, что не видит смысла в реванше с Ломой: "Зачем? Итог будет тем же".

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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