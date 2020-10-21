Митрополит Лука сказал, какой бой надо выиграть Ломаченко

"Главный бой - между сатаной и Богом в нашем сердце", - обратился к Василию митрополит

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратился с открытым письмом к Василию Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса, в котором заявил, что не этот бой – главный в жизни украинского боксера.

"Дорогой моему сердцу Василий! Господь промышляет о человеке таким образом, чтобы воспитать в нем, прежде всего, Своего достойного сына и наследника Царства Божия. Для этого нужно уметь мужественно держать не только сильный удар противника, но и сильный удар рока, чтобы закалилась душа и очистилось сердце. У самых великих спортсменов тоже были поражения, но в истории они останутся надолго, как и Ваше имя уже навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта"

"Сейчас Спаситель задает Вам вопрос: "Василий, любишь ли Меня? Не спорт, не победы, не медали и титулы, а Меня, твоего Бога?" Знаю, что Вы сможете ответить Ему то же, что и апостол Петр: "Ты все знаешь, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя"

"Самый главный бой, который нужно выиграть всем нам – это бой между сатаной и Богом в нашем сердце. От него зависит, получим ли мы пояс чемпиона Горнего мира или же позор поражения вечной гибели. Храни Вас Господь, дорогой мой Василий, и дай Вам Бог выиграть этот самый Главный Бой своей жизни и увенчаться лаврами Вечной Славы!" – пожелал Ломаченко в своем письме митрополит Лука, отметив, что относится к боксеру "с духовной любовью и уважением"

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Ранее мы писали, что Ломаченко прооперировали плечо после боя с Лопесом. Как утверждает хирург, против американца Василий дрался с травмой.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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