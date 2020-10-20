Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Промоутер Ломаченко подверг его критике и подвел печальный итог

20 октября, 11:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боб Арум не понял тактику украинца и предлагает ему опуститься категорией ниже

Поражение Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу разочаровало многих специалистов бокса не только своим исходом, но и тем, как провел этот бой украинец. В числе таких оказался и 88-летний промоутер компании Top Rank Боб Арум, который подошел к поединку со взглядами бизнесмена.

Реклама

Искушенный специалист в комментарии ESPN высказал свою точку зрения:

"Тактика Ломаченко в бою с Лопесом выглядела нелепой. Он отдал половину боя, а когда включился, то было уже слишком поздно. Кажется, что бойцы легкого веса – слишком большие для него. Если говорить о реванше, то его можно организовать после коронавируса. Люди уже будут вакцинированы и мы сможем получить прибыль от боя, в том числе от продажи билетов".

Также Арум считает, что Ломаченко стоит опуститься во второй полулегкий вес (до 59 кг), где его ждут несколько серьезных соперников: Мигель Берчельт, Джеймел Херринг, Шакур Стивенсон. Интересно, что новый чемпион Теофимо Лопес рассматривает противоположную возможность – начать выступление категорией выше, в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Читайте о том, что тренер соперников Ломаченко объяснил закономерность победы Лопеса.

Смотрите, как футболист Александр Зинченко желал Василию удачи:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram
Реклама

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс итоги Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять