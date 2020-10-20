Промоутер Ломаченко подверг его критике и подвел печальный итог

Боб Арум не понял тактику украинца и предлагает ему опуститься категорией ниже

Поражение Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу разочаровало многих специалистов бокса не только своим исходом, но и тем, как провел этот бой украинец. В числе таких оказался и 88-летний промоутер компании Top Rank Боб Арум, который подошел к поединку со взглядами бизнесмена.

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Искушенный специалист в комментарии ESPN высказал свою точку зрения:

"Тактика Ломаченко в бою с Лопесом выглядела нелепой. Он отдал половину боя, а когда включился, то было уже слишком поздно. Кажется, что бойцы легкого веса – слишком большие для него. Если говорить о реванше, то его можно организовать после коронавируса. Люди уже будут вакцинированы и мы сможем получить прибыль от боя, в том числе от продажи билетов".

Также Арум считает, что Ломаченко стоит опуститься во второй полулегкий вес (до 59 кг), где его ждут несколько серьезных соперников: Мигель Берчельт, Джеймел Херринг, Шакур Стивенсон. Интересно, что новый чемпион Теофимо Лопес рассматривает противоположную возможность – начать выступление категорией выше, в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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Смотрите, как футболист Александр Зинченко желал Василию удачи:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

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