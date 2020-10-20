"Ломаченко поздно надавил на газ": украинский боксер оказался плохим "гонщиком"

Бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли проанализировал поражение Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса. Утром 18 октября в Лас-Вегасе украинский боксер легкого веса уступил американцу в поединке за четыре титула решением судей.
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"Лопес вышел и дрался каждую минуту в каждом раунде. Думаю, что Ломаченко расстроился, когда увидел это. Я сейчас говорю о тайминге и скорости. Возможно, Ломаченко не понимал, насколько быстрый Лопес. В действительности он быстрее, чем Василий, а также выше и сильнее. Почему Ломаченко проиграл? Он просто немного поздно надавил на газ. Он начал наступать лишь в 7-м раунде и захватил контроль в 8-м. На тот момент у Лопеса возникло большое преимущество перед чемпионскими раундами", – цитирует Брэдли ESPN.
Ранее мы сообщали, что Ломаченко после поражения от Лопеса катастрофически упал в рейтинге лучших боксеров. А обидчик нашего бойца, Теофимо Лопес, взлетел на 11-ю позицию.
Смотрите мнение Ковалева по поводу итога боя Ломаченко – Лопес
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