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"Ломаченко поздно надавил на газ": украинский боксер оказался плохим "гонщиком"

20 октября, 19:09

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший чемпион мира в двух категориях Тимоти Брэдли рассказал о тайминге и скорости

Бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли проанализировал поражение Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса. Утром 18 октября в Лас-Вегасе украинский боксер легкого веса уступил американцу в поединке за четыре титула решением судей.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Лопес вышел и дрался каждую минуту в каждом раунде. Думаю, что Ломаченко расстроился, когда увидел это. Я сейчас говорю о тайминге и скорости. Возможно, Ломаченко не понимал, насколько быстрый Лопес. В действительности он быстрее, чем Василий, а также выше и сильнее. Почему Ломаченко проиграл? Он просто немного поздно надавил на газ. Он начал наступать лишь в 7-м раунде и захватил контроль в 8-м. На тот момент у Лопеса возникло большое преимущество перед чемпионскими раундами", – цитирует Брэдли ESPN.

Тимоти Брэдли после завершения карьеры стал комментатором
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Тимоти Брэдли после завершения карьеры стал комментатором / Фото: Twitter

Ранее мы сообщали, что Ломаченко после поражения от Лопеса катастрофически упал в рейтинге лучших боксеров. А обидчик нашего бойца, Теофимо Лопес, взлетел на 11-ю позицию.

Смотрите мнение Ковалева по поводу итога боя Ломаченко – Лопес

Ковалев: "Ломаченко засудили в бою с Лопесом" Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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боксер Василий Ломаченко Тимоти Брэдли Теофимо Лопес Легкий вес
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