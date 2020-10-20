Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

20 октября, 16:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер потерпел второе поражение на профессиональном ринге

Поражение от Теофимо Лопеса больно ударило по позициям Василия Ломаченко в рейтинге лучших боксеров в истории Украины. BoxRec исключил экс-чемпиона из тройки лучших боксеров нашей страны, поместив его на четвертую строчку.

Реклама

Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

Два первых места уверенно занимают братья Кличко, а вот на третью вышел Сергей Дзинзирук. Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе завершил карьеру в 2013 году. Дзинзирук провел 40 боев на профессиональном ринге, одержал 37 побед и потерпел два поражения.

В тренде
5 вопросов главному судье бокса в Украине. Ломаченко засудили?

Сегодня другой наш боксер Иван Редкач показал стопки денег от букмекеров. Боксер стал миллионером на поражении Ломаченко. Украинец признался, что ранее никогда не делал ставок, а часть выигрыша потратит на помощь родной боксерской школе.

Реклама

Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Василий Ломаченко рейтинг боксеров Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять