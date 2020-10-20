Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

Поражение от Теофимо Лопеса больно ударило по позициям Василия Ломаченко в рейтинге лучших боксеров в истории Украины. BoxRec исключил экс-чемпиона из тройки лучших боксеров нашей страны, поместив его на четвертую строчку.

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Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

Два первых места уверенно занимают братья Кличко, а вот на третью вышел Сергей Дзинзирук. Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе завершил карьеру в 2013 году. Дзинзирук провел 40 боев на профессиональном ринге, одержал 37 побед и потерпел два поражения.

Сегодня другой наш боксер Иван Редкач показал стопки денег от букмекеров. Боксер стал миллионером на поражении Ломаченко. Украинец признался, что ранее никогда не делал ставок, а часть выигрыша потратит на помощь родной боксерской школе.

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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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