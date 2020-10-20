Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Тренер соперников Ломаченко объяснил закономерность победы Лопеса

20 октября, 08:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Кубинец Хорхе Рубио ожидал уверенных действий от американца и не удивился исходу боя

После довольно неожиданного поражения Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу нашлись люди, которые действительно предсказывали подобный ход событий в ринге. Опытный кубинский тренер Хорхе Рубио, который в свое время готовил бывших соперников украинца Люка Кэмпбелла и Гильермо Ригондо, высказал свою версию произошедшего.

Реклама

Об этом он поведал сайту Boxing Scene:

"Я знал возможности Лопеса, поскольку видел его спарринги с Кэмпбеллом и Ригондо. Теофимо уже с молодости тренировался с опытными боксерами. Так что эмоционально и физически он был полностью готов ко встрече с Ломаченко. Считаю его победу заслуженной.

Он загипнотизировал Василия в начале боя джебами и хуками по корпусу. Видно, что Лопес имел хороший план, хотя многие думали, что он будет рассчитывать только на свой удар. Однако парень показал, что умеет боксировать".

Также специалист коснулся и действий украинца:

"Во второй половине боя Ломаченко начал поддавливать, и Лопесу пришлось нелегко. Так что ему есть куда расти. Хотя в целом он знал, как держать Василия на дистанции. А украинец, думаю, опасался, что Лопес может его нокаутировать в первых раундах, поэтому часто отступал. Во второй половине Ломаченко оживился, но ему не хватило активных действий в концовке и в решающем, последнем, раунде".

Читайте также, что говорил бывший чемпион мира – о бое Ломаченко с Лопесом: "Лома дрался с чувством страха".

Смотрите сюжет о тренировках Василия:

Как тренируется Василий Ломаченко
Реклама

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер бой бокс Василий Ломаченко Гильермо Ригондо Теофимо Лопес Люк Кэмпбелл
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять