Тренер соперников Ломаченко объяснил закономерность победы Лопеса

После довольно неожиданного поражения Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу нашлись люди, которые действительно предсказывали подобный ход событий в ринге. Опытный кубинский тренер Хорхе Рубио, который в свое время готовил бывших соперников украинца Люка Кэмпбелла и Гильермо Ригондо, высказал свою версию произошедшего.
Об этом он поведал сайту Boxing Scene:
"Я знал возможности Лопеса, поскольку видел его спарринги с Кэмпбеллом и Ригондо. Теофимо уже с молодости тренировался с опытными боксерами. Так что эмоционально и физически он был полностью готов ко встрече с Ломаченко. Считаю его победу заслуженной.
Он загипнотизировал Василия в начале боя джебами и хуками по корпусу. Видно, что Лопес имел хороший план, хотя многие думали, что он будет рассчитывать только на свой удар. Однако парень показал, что умеет боксировать".
Также специалист коснулся и действий украинца:
"Во второй половине боя Ломаченко начал поддавливать, и Лопесу пришлось нелегко. Так что ему есть куда расти. Хотя в целом он знал, как держать Василия на дистанции. А украинец, думаю, опасался, что Лопес может его нокаутировать в первых раундах, поэтому часто отступал. Во второй половине Ломаченко оживился, но ему не хватило активных действий в концовке и в решающем, последнем, раунде".
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Смотрите сюжет о тренировках Василия:
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