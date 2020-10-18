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Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

18 октября, 08:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда украинца недооценила молодого американца

Украинский боксер Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу бой за три чемпионских пояса. Несмотря на статус фаворита, украинец провел, пожалуй, свой самый слабый бой в профессионалах. Всему виной просчет в тактике на бой от его отца и тренера Анатолия Николаевича. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.

Почему Ломаченко проиграл бой Лопесу:

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Ломаченко рассчитывал вымотать соперника и взять свое в поздних раундах. В команде украинца предполагали, что американец не сможет выдержать весь бой в высоком темпе. Однако просчет был в том, что Василий не навязывал сопернику ритм, Лопес сам решал, когда включиться, а когда и отдохнуть. В начале поединка Ломаченко был малоактивным, практически не выбрасывал ударов. Лопес, в свою очередь, завелся с самого начала боя и принялся околачивать корпус украинца. Особых дивидендов это ему не приносило, однако на оценках судей отражалось. Василий проснулся к середине боя, однако уже было поздно. Он хоть и потряс несколько раз соперника, однако выйти на свое привычное количество ударов ему так и не удалось. Лопес же отдал украинцу несколько раундов, чтобы отдохнуть перед решающей трехминуткой. 12-й раунд продемонстрировал, что Лопес отлично подготовился к поединку физически и даже рассечение не пошатнуло его позиций – победа единогласным решением судей. И, кстати, расчет на "грязный" бокс со стороны Теофимо не оправдался, хотя он разок и попал ниже пояса, но сделал это случайно.

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Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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