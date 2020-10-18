Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

Украинский боксер Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу бой за три чемпионских пояса. Несмотря на статус фаворита, украинец провел, пожалуй, свой самый слабый бой в профессионалах. Всему виной просчет в тактике на бой от его отца и тренера Анатолия Николаевича. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.

Почему Ломаченко проиграл бой Лопесу:

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Ломаченко рассчитывал вымотать соперника и взять свое в поздних раундах. В команде украинца предполагали, что американец не сможет выдержать весь бой в высоком темпе. Однако просчет был в том, что Василий не навязывал сопернику ритм, Лопес сам решал, когда включиться, а когда и отдохнуть. В начале поединка Ломаченко был малоактивным, практически не выбрасывал ударов. Лопес, в свою очередь, завелся с самого начала боя и принялся околачивать корпус украинца. Особых дивидендов это ему не приносило, однако на оценках судей отражалось. Василий проснулся к середине боя, однако уже было поздно. Он хоть и потряс несколько раз соперника, однако выйти на свое привычное количество ударов ему так и не удалось. Лопес же отдал украинцу несколько раундов, чтобы отдохнуть перед решающей трехминуткой. 12-й раунд продемонстрировал, что Лопес отлично подготовился к поединку физически и даже рассечение не пошатнуло его позиций – победа единогласным решением судей. И, кстати, расчет на "грязный" бокс со стороны Теофимо не оправдался, хотя он разок и попал ниже пояса, но сделал это случайно.

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Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

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