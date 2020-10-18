Ломаченко не согласен с решением судей. Он хочет пересмотреть бой

Украинский боксер Василий Ломаченко не согласен с решением судей по итогу боя с американцем Теофимо Лопесом. Напомним, украинец проиграл единогласным решением и потерял все свои титулы. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.

"По ходу поединка я думал, что он выигрывает в один-два раунда, но во второй половине боя я включился и, считаю, что забрал ее. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей", – заявил украинец после боя.