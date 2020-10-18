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Ломаченко не согласен с решением судей. Он хочет пересмотреть бой

18 октября, 09:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер считает, что забрал вторую половину боя

Украинский боксер Василий Ломаченко не согласен с решением судей по итогу боя с американцем Теофимо Лопесом. Напомним, украинец проиграл единогласным решением и потерял все свои титулы. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.

"По ходу поединка я думал, что он выигрывает в один-два раунда, но во второй половине боя я включился и, считаю, что забрал ее. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей", – заявил украинец после боя.

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Ранее мы одним абзацем объяснили, почему Ломаченко проиграл Лопесу. Команда украинца недооценила молодого американца.

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А так накануне украинский футболист Александр Зинченко желал Васе удачи:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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