Ломаченко не согласен с решением судей. Он хочет пересмотреть бой

Украинский боксер Василий Ломаченко не согласен с решением судей по итогу боя с американцем Теофимо Лопесом. Напомним, украинец проиграл единогласным решением и потерял все свои титулы. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.
"По ходу поединка я думал, что он выигрывает в один-два раунда, но во второй половине боя я включился и, считаю, что забрал ее. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей", – заявил украинец после боя.
Ранее мы одним абзацем объяснили, почему Ломаченко проиграл Лопесу. Команда украинца недооценила молодого американца.
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