Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою

Василий не собирается завязывать со спортом и надеется на новые победы

Минувшей ночью украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу битву чемпионов в легком весе (до 61,2 кг). Все судьи отдали победу молодому американцу, хотя и с разным счетом.

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Бывший чемпион не стал ни уходить в молчанку, ни посыпать голову пеплом. Вскоре после боя на официальных страничках украинца в соцсетях появились его слова:

"Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы ещё впереди".

Причем сообщение подали на трех языках: русском, английском, украинском.

По крайней мере, из этих слов следует, что уходить из спорта 32-летний парень из Одесской области не собирается. Напомним, Василий – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира среди любителей, в профессионалах становился чемпионом в трех весовых категориях по разным версиям. В профи он провел 16 боев, потерпев второе поражение при 14 победах.

На нашем сайте шла онлайн-трансляция боя Ломаченко – Лопес.

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Вспомним, как Василий получал награду лучшему боксеру 2019 года:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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