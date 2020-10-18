Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою

18 октября, 09:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Василий не собирается завязывать со спортом и надеется на новые победы

Минувшей ночью украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу битву чемпионов в легком весе (до 61,2 кг). Все судьи отдали победу молодому американцу, хотя и с разным счетом.

Реклама

Бывший чемпион не стал ни уходить в молчанку, ни посыпать голову пеплом. Вскоре после боя на официальных страничках украинца в соцсетях появились его слова:

"Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы ещё впереди".

Причем сообщение подали на трех языках: русском, английском, украинском.

По крайней мере, из этих слов следует, что уходить из спорта 32-летний парень из Одесской области не собирается. Напомним, Василий – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира среди любителей, в профессионалах становился чемпионом в трех весовых категориях по разным версиям. В профи он провел 16 боев, потерпев второе поражение при 14 победах.

На нашем сайте шла онлайн-трансляция боя Ломаченко – Лопес.

Реклама

Вспомним, как Василий получал награду лучшему боксеру 2019 года:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

реакция бой бокс комментарий Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до бояБокс
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять