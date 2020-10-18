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Вот это сенсация! Василий Ломаченко проиграл бой по очкам

18 октября, 07:52

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В Лас-Вегасе украинец не смог перебоксировать Теофимо Лопеса и потерял все свои чемпионские пояса

Василий Ломаченко потерял все свои титулы в легкой весовой категории! Утром в воскресенье по киевскому времени украинец проиграл не знавшему поражений американскому боксеру Теофимо Лопесу. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.

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Бой оказался очень равным. Лопес был активнее в первой половине, Ломаченко "включился" после восьмого раунда и имел преимущество во второй половине. В итоге поединок продлился все 12 раундов, после чего судьи отдали победу Теофимо Лопесу. Счет: 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу американца.

Статистика ударов показывает справедливость оценок. Американец имел огромное преимущество в силовых ударах: 148 из них достигли цели, тогда как у Ломаченко точными были только 78 силовых ударов. В джебах преимущество на стороне украинца: 63 точных против 35 у Лопеса.

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Украинец был большим фаворитом до начала боя, вероятность его победы оценивалась букмекерами в 75 процентов. Это поражение означает, что теперь Ломаченко потерял пояса в легком весе – WBO, WBA. Они перешли к Теофимо, который также владеет титулом IBF. Еще у Ломаченко был пояс франчайзингового чемпиона WBC, а полноценным титулом по этой версии обладает непобежденный американец Девин Хейни (24 победы подряд).

32-летний Ломаченко потерпел второе поражение при 14 победах. 23-летний Теофимо Лопес одержал 16-ю подряд победу.

Ближайшие важные бои с участием украинских боксеров:

  • 23 октября Максим Продан против Николя Кристофори за титул IBF International
  • 31 октября Александр Усик против Дерека Чисоры

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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украинские боксеры боксеры Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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