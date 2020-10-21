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"Зря Ломаченко ослушался отца": Шатерникова пожурила и оправдала Васю

21 октября, 14:30

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению знаменитой боксерши, Василию таки стоило перенести бой с Лопесом, чтобы полностью залечить плечо

Василий Ломаченко зря не прислушался к своему отцу, который из-за травмы плеча у сына предлагал ему перенести бой с Теофимо Лопесом. Такое мнение высказала самая знаменитая украинская женщина-боксер, чемпионка мира и Европы Алина Шатерникова. Напомним, сегодня стало известно, что Ломаченко боксировал против Лопеса с травмой правого плеча, которое ему после поединка прооперировали в Лос-Анджелесе.

"Если оставить эмоции, то, наверно, нужно было прислушаться ко мнению отца. Но мы все люди и совершаем ошибки, Ломаченко тоже их совершает. Так случилось", – сказала Алина Шатерникова

"Но я понимаю, почему он не согласился с мнением отца. У него была жажда и мечта стать абсолютным чемпионом, а тут тебе говорят: "Подожди немного, нужно залечить плечо". И ты понимаешь, что тебе эту мечту оттягивают. Ломаченко на это не согласился"

"Сейчас главное, чтобы его тело полностью восстановилось. А дальше посмотрим, как пойдут переговоры о реванше с Лопесом. Мне кажется, что учитывая хорошие телевизионные показатели в Америке и что вся мировая боксерская общественность хотела бы увидеть реванш, будут пробовать организовать этот бой", – цитирует Алину Шатерникову Tribuna.com

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Алина Шатерникова и Василий Ломаченко

Алина Шатерникова и Василий Ломаченко / Фото: Facebook

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Ожидается, что после операции на правом плече Ломаченко вернется в строй в феврале. Однако большой вопрос, пойдет ли американец на новый бой с украинцем. Ранее Лопес заявил, что не видит смысла в реванше с Ломой: "Зачем? Итог будет тем же".

Как тренируется Василий Ломаченко
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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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Василий Ломаченко Алина Шатерникова
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