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Ломаченко после поражения от Лопеса катастрофически упал в рейтинге лучших боксеров

19 октября, 09:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

32-летний украинский легковес опустился на 27-е место в списке BoxRec независимо от веса

В воскресенье утром Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу по очкам объединительный бой. Вторая неудача на профессиональном ринге незамедлительно отразилась на позициях украинца в рейтинге боксеров, который составляется на основе мастерства спортсменов независимо от весовой категории.

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Уроженец Одесской области не просто потерпел поражение, но и лишился сразу трех титулов чемпиона мира. Ранее Василий постоянно ходил в лидерах и даже порой возглавлял табель о рангах, конкурируя с мексиканцем Саулем Альваресом. Нынче же авторитетный ресурс BoxRec опустил его на 27-е место! А обидчик нашего боксера, Теофимо Лопес, взлетел на 11-ю позицию.

Ломаченко длительное время был лучшим из украинцев в списке Р4Р. Однако теперь выше всех из наших, на 17-м месте, находится представитель супертяжелого дивизиона Александр Усик. Лучшим же остается Альварес, на второй строчке – британский чемпион мира по версии WBC супертяж Тайсон Фьюри.

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Читайте также: Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихами.

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Смотрите, как футболист Александр Зинченко желал Василию удачи в бою.

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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