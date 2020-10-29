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Редкач снова троллит Ломаченко: "Русские православные спецслужбы научили Васю танцевать чечетку"

29 октября, 11:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер утверждает, что Ломаченко должно быть стыдно перед своим двором

Украинский боксер Иван Редкач продолжает насмехаться над поражением Василия Ломаченко. На своей странице в Instagram боксер разместил якобы цитату Теофимо Лопеса, где американец резко высказывается об угрозах от Ломаченко перед боем.

"Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик и не сдержал свое слово! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово! Лом, ты слабак и не заслуживаешь реванша!"

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Теофимо, welcome to Ukraine. "Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", – написал Редкач.

Кстати, накануне мы писали, что скандалист Редкач после Ломаченко взялся критиковать Усика: "Где наркоман Лапин?". Украинский боксер из США высказал свое мнение о спортивной форме супертяжа.

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Ломаченко после операции на плече:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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