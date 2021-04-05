Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі

Збірна України не зовсім вдало стартувала у відборі на ЧС-2022, проте, українці гарантовано потраплять на чемпіонат світу в Катарі. Президент України Володимир Зеленський розповів, що допомагати забезпечувати порядок під час мундіалю місцевим правоохоронцям будуть українські поліцейські.

"У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в Державі Катар. Ми підписали всі документи, наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу", – цитує Зеленського Укрінформ.

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Нагадаємо, після трьох стартових турів Україна набрала всього три очки, завершивши всі поєдинки з однаковим рахунком 1:1. Попереду нас розташовується Франція (7 балів), а за нами – Фінляндія. У них два бали, але на один матч менше.

Раніше ми писали, що провал з Казахстаном побив два рекорди Шевченка. Поєдинок на "Олімпійському" виявився рекордним для Шеви-тренера по ударам і очікуваним голам. Шкода, що не по реальним.

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