Провал з Казахстаном побив два рекорди Шевченка

Поєдинок на "Олімпійському" виявився рекордним для Шеви-тренера за ударами і очікуваними голами. Шкода, що не за реальними

Вчорашній матч Україна – Казахстан 1:1 став двічі рекордним для нашої збірної. "Синьо-жовті" встановили найвищі показники за ударами і очікуваними голами за одну гру за час роботи головним тренером команди Андрія Шевченка.

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Показник xG України в поєдинку з Казахстаном (xG – голи, які мали бути забиті виходячи зі створених моментів) склав 4,16. Попередній рекорд часів Шеви-тренера був зафіксований у грі відбору ЧС-2018 проти Туреччини (2,87) – команду, на той момент очолювану Мірчею Луческу, українці обіграли тоді 2:0 завдяки дублю Ярмоленка.

Вчорашній матч з Казахстаном Ярмоленко пропускав через травму.

Також, за підрахунками WyScout, проти Казахстану Україна видала рекордний матч Шеви за кількістю ударів – 26. Отже, на один удар був перевершений показник 2018-го, коли Україна здолала Чехію в Лізі націй 1:0 за 25 спроб вразити ворота суперника.

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Шкода тільки, що всі ці рекорди не допомогли Україні обіграти аутсайдера групи Казахстан, що помітно ускладнило "синьо-жовтим" завдання потрапити на чемпіонат світу в Катарі.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Відзначимо, що загалом під керівництвом Андрія Шевченка збірна України, починаючи з 2016 року, провела 44 матчі – 22 перемоги, 12 нічиїх і 10 поразок.

Огляд матчу Україна – Казахстан (1:1)

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