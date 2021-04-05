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Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре

5 апреля, 18:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Владимир Зеленский договорился с властями Катара

Сборная Украины не совсем удачно стартовала в отборе на ЧМ-2022, тем не менее, украинцы гарантированно попадут на чемпионат мира в Катаре. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помогать обеспечивать порядок во время мундиаля местным стражам правопорядка будут украинские полицейские.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в Государстве Катар. Мы подписали все документы, наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира", – цитирует Зеленского Укринформ.

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Напомним, после трех стартовых туров Украина набрала всего три очка, завершив все поединки с одинаковым счетом 1:1. Впереди нас располагается Франция (7 баллов), а за нами – Финляндия. У них два балла, но на один матч меньше.

Ранее мы писали, что провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко. Поединок на "Олимпийском" оказался рекордным для Шевы-тренера по ударам и ожидаемым голам. Жаль, что не по реальным.

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полиция Владимир Зеленский ЧМ-2022

Источник: Сегодня|Спорт

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