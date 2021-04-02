Тренер Іспанії застряг в ліфті і не встиг вибратися до початку відбіркового матчу ЧС-2022

Автобус збірної поїхав на стадіон в Севільї без тренерського штабу

Курйозна історія трапилася з головним тренером збірної Іспанії Луїсом Енріке перед відбірковим матчем чемпіонату світу-2022 проти Косово (3: 1). Відомого фахівця навіть довелося пропустити перші хвилини зустрічі в Севільї. раніше Іспанія встановила феноменальний рекорд у відборі на ЧС .

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Луїс Енріке / Фото: Reuters

як повідомляє ESPN , Енріке разом зі своїм асистентами застряг в ліфті готелю, де базувалася команда Іспанії. У підсумку фахівці провели за гратами близько години, а автобус з гравцями вирушив на матч без тренерського штабу. Після звільнення іспанський тренер і його асистенти добиралися на стадіон на автомобілі.

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Відзначимо, що Іспанія – одна з п'яти країн Євросоюзу, які не визнають незалежність Косово, поряд зі Словаччиною, Грецією, Кіпром та Румунією. Під час матчу коментатори іспанського ТБ називали Косово "територією" або "командою федерації футболу Косово".

Іспанія – Косово / Фото: Reuters

Відзначимо, що після перемоги над Косово іспанці займають перше місце в групі В, набравши сім очок.

Нагадаємо, що восени в рамках Ліги націй збірна України сенсаційно обіграла Іспанію 1: 0. тоді Луїс Енріке порівняв команду Андрія Шевченка з "Феррарі" .

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Дивіться огляд матчу Іспанія – Косово

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