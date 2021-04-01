Збірна України не може виграти вже шість матчів: механізм Шеви дав збій

Збірна України не змогла обіграти команду Казахстану у відбірковому поєдинку на ЧС-2022. Роман Яремчук відкрив рахунок в першому таймі, але після перерви Серікжан Мужиков зрівняв рахунок, який протримався до фінального свистка. Відео голів та огляд матчу Україна – Казахстанє на нашому сайті

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Отже, збірна України не може виграти протягом шести матчів. В останній раз команда Андрія Шевченка перемагала 13 жовтня 2020 року, коли в Києві була повалена Іспанія (1:0) в рамках Ліги націй.

Після цього українці програли Польщі (0:2) в товариському матчі, Німеччині (1:3) і Швейцарії в Лізі націй, але поразка від швейцарців сталася не на футбольному полі, а в кабінетах ФІФА, адже нам дали технічну поразку через скасування матчу через коронавірус.

Потім вже в відборі на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграли внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) і сьогодні з Казахстаном. Це найдовша серія збірної України без перемог під керівництвом Андрія Шевченка.

Дивіться, як арбітр не призначив пенальті у ворота Казахстану на останніх хвилинах:

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