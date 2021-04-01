Русский
$ 27,82
32,63
  1. Спорт
  2. Спортивні турніри
  3. ЧС 2022 Катар

Збірна України не може виграти вже шість матчів: механізм Шеви дав збій

1 квітня, 00:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українці невдало стартували у відборі на ЧС-2022

Збірна України не змогла обіграти команду Казахстану у відбірковому поєдинку на ЧС-2022. Роман Яремчук відкрив рахунок в першому таймі, але після перерви Серікжан Мужиков зрівняв рахунок, який протримався до фінального свистка. Відео голів та огляд матчу Україна – Казахстанє на нашому сайті

Реклама

Отже, збірна України не може виграти протягом шести матчів. В останній раз команда Андрія Шевченка перемагала 13 жовтня 2020 року, коли в Києві була повалена Іспанія (1:0) в рамках Ліги націй.

Після цього українці програли Польщі (0:2) в товариському матчі, Німеччині (1:3) і Швейцарії в Лізі націй, але поразка від швейцарців сталася не на футбольному полі, а в кабінетах ФІФА, адже нам дали технічну поразку через скасування матчу через коронавірус.

Потім вже в відборі на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграли внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) і сьогодні з Казахстаном. Це найдовша серія збірної України без перемог під керівництвом Андрія Шевченка.

Дивіться, як арбітр не призначив пенальті у ворота Казахстану на останніх хвилинах:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Соцмережі глузують з Росії. Дурнішого голу ви ще не бачили
Соцмережі глузують з Росії. Дурнішого голу ви ще не бачилиФутбол
Чому Миколенко поховав збірну України? Стала відома причина
Чому Миколенко поховав збірну України? Стала відома причинаФутбол
Що це було? Україна втрачає перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022
Що це було? Україна втрачає перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022Футбол
План спрацював ідеально! Шевченко задоволений грою у Франції
План спрацював ідеально! Шевченко задоволений грою у ФранціїФутбол
Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022
Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022Футбол
Що розлютило Роналду? Футболіст викинув капітанську пов'язку і покинув поле до кінця матчу
Що розлютило Роналду? Футболіст викинув капітанську пов'язку і покинув поле до кінця матчуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти