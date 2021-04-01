Україна до такого не опускалася: Іспанія написала назву збірної Косово малими літерами

Все про політичний скандал навколо матчу відбіркового турніру чемпіонату світу в Севільї

Матч відбору ЧС-2022 між збірними Іспанії та Косово (3:1) в Севільї обернувся скандалом. Під час трансляції гри на іспанському державному каналі TVE скорочена назва гостей була написано малими літерами (kos). При цьому назва господарів – стандартними прописними буквами (ESP).

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В інших трансляціях загальноєвропейського ефіру назву Косово було написано великими літерами (KOS).

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Відзначимо, що Іспанія – одна з п'яти країн Євросоюзу, які не визнають незалежність Косово, поряд зі Словаччиною, Грецією, Кіпром та Румунією.

Під час матчу коментатори іспанського ТБ називали Косово "територією" або "командою федерації футболу Косово". Також слово "територія" замість "країна" щодо суперника використовували і в федерації футболу Іспанії.

При цьому гімн Косово перед матчем у Севільї все ж пролунав – інакше, за чутками, гостьова команда оголосила б бойкот кваліфікації до чемпіонату світу.

Twitter збірної Косово у відповідь на написання своєї назви малими літерами заявив: "Іспанське ТБ – це посміховисько".

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Також офіційна сторінка збірної Косово ретвітнула повідомлення користувача соцмереж з Каталонії такого змісту: "Іспанія – країна, де вбивство биків називають "Мистецтвом", але не називають Косово футбольну команду європейської держави".

До речі, перед матчем Іспанія – Косово виникла цікава ситуація на пресконференції. Іспанський журналіст попросив дозволу поставити запитання тренеру гостей, але їхній пресаташе попросив уточнити: "Питання тренеру якої команди?". Журналіст довго наполягав, що хоче поставити запитання "просто тренеру", проте в підсумку таки вимовив: "Тренеру Косово", і лише після цього йому було дозволено своє питання озвучити.

Нагадаємо, Україна двічі грала з Косово у відборі до ЧС-2018 (2:0 в Шкодері і 3:0 у формально "домашньому" для нас Кракові). Тоді під час трансляції матчів на українському ТБ назва Косово вказувалася великими літерами, хоча Україна і не визнає Косово державою.

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