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Спочатку його критикували – мати хлопчика подякувала Роналду за психи

3 квітня, 09:45

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Португалець розлютився і викинув свою капітанську пов'язку, яку продали для допомоги дитині

Мати сербського хлопчика Гаврила, який страждає спінальною м'язовою атрофією, подякувала організаторам аукціону капітанської пов'язки Кріштіану Роналду, на якому було зібрано 64 тисячі євро на лікування дитини.

"Ми навіть не хотіли в це вірити. Ми дивилися гру і знали, що Роналду викинув пов'язку, але ми не вірили, що люди, які не знали нас, але, мабуть, чули про нашу історію, можуть взяти її і виставити на аукціон, щоб допомогти. Недостатньо сказати, що ми приємно здивовані, наша вдячність як батьків величезна", – сказала Невена Рейтер, яку цитує Record.

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Вартість лікування становить близько двох мільйонів євро, але мати вважає, що зібрані гроші "дуже допоможуть". І вона не забула зауважити іронію навколо вчинку Роналду: Спочатку вони сильно розкритикували його реакцію, але, слава Богу, з цього вийшло щось набагато більше".

Нагадаємо, що в компенсований час відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2) Кріштіану Роналду забив гол, але взяття воріт не було зафіксовано, оскільки арбітр порахував, що м'яч не перетнув лінію. У гніві португалець зняв пов'язку і кинув на газон. пізніше суддя вибачився перед Роналду за грубу помилку.

Дивіться огляд матчу Сербія – Португалія:

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Кріштіану Роналду збірна Португалії збірна Сербії

Джерело: Сегодня|Спорт

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