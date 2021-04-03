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Поліція затримала партію кокаїну з логотипом Кріштіану Роналду

3 квітня, 00:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наркоторговці планували нажитися за допомогою популярності португальського футболіста

Поліція Нью-Йорка провела операцію по боротьбі з наркоторгівлею, що завершився арештом двох торговців, у яких вилучили зброю, 200 тисяч доларів і 50 упаковок кокаїну з надрукованим на ньому логотипом "CR7", який належить знаменитому португальському футболістові Кріштіану Роналду.

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Представник поліції Бріджит Бреннан заявила, що вартість вилученої партії кокаїну вагою в 50 кг оцінюється в близько 2 млн доларів, повідомляє record.pt.

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Раніше ми писали, що олімпійський призер визнаний винним в контрабанді 650 кг кокаїну. Загальна сума перевезеної партії наркотиків становить 151 млн доларів.

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какаїн Кріштіану Роналду

Джерело: Сегодня|Спорт

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