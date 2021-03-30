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Форвард "Динамо" забив команді Роналду в відборі на ЧС-2022

30 березня, 23:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Жерсон Родрігес відзначився в матчі за збірну Люксембургу

Сьогодні стартував третій тур відбіркового раунду чемпіонату світу 2022 року. У групі А збірна Люксембургу на своєму полі приймала команду Португалії.

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Господарі поля першими відкрили рахунок. На 30-й хвилині відзначився нападник київського Динамо Жерсон Родрігес.

На жаль, для Люксембургу, зберегти перевагу вони не змогли. Португальці на класі здобули перемогу – 3:1. Один з голів у матчі забив Кріштіану Роналду.

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Цей гол став 103-м для футболіста в збірній Португалії, а ворота Люксембургу він вразив вшосте. Найчастіше Роналду в матчах за збірну забивав лише Литві та Швеції – по 7 разів. Шість голів він також забив Андоррі.

Нагадаємо, що завтра збірна України зіграє проти Казахстану в кваліфікації на ЧС-2022. Напередодні матчу травмувався півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка.

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ЧС-2022 збірна Португалії збірна Люксембургу Жерсон Родригес
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