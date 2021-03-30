Форвард "Динамо" забив команді Роналду в відборі на ЧС-2022

Жерсон Родрігес відзначився в матчі за збірну Люксембургу

Сьогодні стартував третій тур відбіркового раунду чемпіонату світу 2022 року. У групі А збірна Люксембургу на своєму полі приймала команду Португалії.

Реклама

Читайте також: Всі матчі збірних у вівторок, 30 березня: розклад, трансляції і таблиці

Господарі поля першими відкрили рахунок. На 30-й хвилині відзначився нападник київського Динамо Жерсон Родрігес.

На жаль, для Люксембургу, зберегти перевагу вони не змогли. Португальці на класі здобули перемогу – 3:1. Один з голів у матчі забив Кріштіану Роналду.

Реклама

Цей гол став 103-м для футболіста в збірній Португалії, а ворота Люксембургу він вразив вшосте. Найчастіше Роналду в матчах за збірну забивав лише Литві та Швеції – по 7 разів. Шість голів він також забив Андоррі.

Нагадаємо, що завтра збірна України зіграє проти Казахстану в кваліфікації на ЧС-2022. Напередодні матчу травмувався півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама