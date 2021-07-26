Усі медалісти Олімпійських ігор 26 липня

Українці на подіум Ігор 26 липня не піднімалися.
Ольга Харлан провалилась у фехтуванні.
А чемпіонка Європи Каміла Конотоп стала п'ятою в змаганнях штангісток – це найкращий результат дня у нашої команди.
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ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 26 ЛИПНЯ
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки. До 55 кг
- Хіділін Діаз (Філіппіни)
- Кіюн Ліао (Китай)
- Зульфія Чиншанло (Казахстан)
СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ
Чоловіки. 10 м, вишка
- Томас Дейлі – Меттью Лі (Велика Британія)
- Чень Айсень – Цао Юань (Китай)
- Олександр Бондар – Віктор Минибаєв (ОКР)
ФЕХТУВАННЯ
Жінки. Шабля
- Софія Позднякова (ОКР)
- Софія Велика (ОКР)
- Манон Брюне (Франція)
Чоловіки. Рапіра
- Чун Ка Лонг (Гонконг)
- Даніеле Гароццо (Італія)
- Олександр Чупеніч (Чехія)
ТРІАТЛОН
Чоловіки
- Крістіан Блюмменфельт (Норвегія)
- Алекс Ї (Велика Британія)
- Хайден Вільде (Нова Зеландія)
ПЛАВАННЯ
Жінки
100 м, батерфляй
- Маргарет Макніл (Канада)
- Чжан Юйфей (Китай)
- Емма Маккеон (Австралія)
400 м, вільний стиль
- Аріарне Тітмус (Австралія)
- Кейті Ледекі (США)
- Чи Бінцзе (Китай)
Чоловіки
100 м, брас
- Адам Піті (Велика Британія)
- Арно Каммінг (Нідерланди)
- Ніколо Мартіненго (Італія)
4х100 м, вільний стиль, естафета
- США
- Італія
- Австралія
СКЕЙТБОРДИНГ
Жінки. Стріт
- Момідзі Нісія (Японія)
- Райсс Ліл (Бразилія)
- Фуна Накаямі (Японія)
СТЕНДОВА СТРІЛЬБА
Жінки. Скіт
- Ембер Інгліш (США)
- Діана Бакоса (Італія)
- Мень Вей (Китай)
Чоловіки. Скіт
- Вінсент Генкок (США)
- Єспер Гансен (Данія)
- Абдулла Аль-Рашиді (Кувейт)
МАУНТІНБАЙК
Чоловіки
- Томас Підкок (Велика Британія)
- Матіас Флюкігер (Швейцарія)
- Давід Валеро (Іспанія)
ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ
Чоловіки. Каное-одиночка
- Беньямін Савшек (Словенія)
- Лукаш Роган (Чехія)
- Сідеріс Тасіадіс (Німеччина)
СТРІЛЬБА З ЛУКА
Чоловіки. Командні змагання
- Південна Корея
- Китайський Тайбей
- Японія
ДЗЮДО
Жінки. До 57 кг
- Нора Г'якова (Косово)
- Сара-Леоні Сізік (Франція)
- Цукаса Йосіда (Японія)
- Джессіка Клімкейт (Канада)
Чоловіки. До 73 кг
- Сехей Оно (Японія)
- Лаша Шавдатуашвілі (Грузія)
- Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголія)
- Ан Чхан Рим (Південна Корея)
ТХЕКВОНДО
Жінки. До 67 кг
- Матеа Єліч (Хорватія)
- Лорен Вільямс (Велика Британія)
- Рут Гбагбо (Кот-д'Івуар)
- Хедайя Вахбі (Єгипет)
Чоловіки. До 80 кг
- Максим Храмцов (ОКР)
- Салех Ельшарабаті (Йорданія)
- Тоні Канаєт (Хорватія)
- Сеїф Еїсса (Єгипет)
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
Командне багатоборство. Чоловіки
- ОКР
- Японія
- Китай
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Змішані пари
- Дзюн Мідзутані / Міма Іто (Японія)
- Сюй Сінь / Лю Шивень (Китай)
- Лінь Юньжу / Чжен Іцзин (Китайський Тайбей)
Отже, у збірної України залишається дві медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".
У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.
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