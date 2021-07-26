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Олімпіада 2020 в Токіо

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Усі медалісти Олімпійських ігор 26 липня

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 17:14
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У понеділок на Олімпіаді в Токіо розіграли 21 комплект медалей в 14 видах спорту. Цей день став першим на Іграх, коли Україна залишилася без нагород
Чемпіони Олімпіади 26 липня
Чемпіони Олімпіади 26 липня / Фото: Reuters

Українці на подіум Ігор 26 липня не піднімалися.

Ольга Харлан провалилась у фехтуванні.

А чемпіонка Європи Каміла Конотоп стала п'ятою в змаганнях штангісток – це найкращий результат дня у нашої команди.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади-2020 після третього дня

ВСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 26 ЛИПНЯ

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки. До 55 кг

  • Gold Medal Хіділін Діаз (Філіппіни)
  • Silver Medal Кіюн Ліао (Китай)
  • Bronze Medal Зульфія Чиншанло (Казахстан)

СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки. 10 м, вишка

  • Gold Medal Томас Дейлі – Меттью Лі (Велика Британія)
  • Silver Medal Чень Айсень – Цао Юань (Китай)
  • Bronze Medal Олександр Бондар – Віктор Минибаєв (ОКР)

ФЕХТУВАННЯ

Жінки. Шабля

  • Gold Medal Софія Позднякова (ОКР)
  • Silver Medal Софія Велика (ОКР)
  • Bronze Medal Манон Брюне (Франція)

Чоловіки. Рапіра

  • Gold Medal Чун Ка Лонг (Гонконг)
  • Silver Medal Даніеле Гароццо (Італія)
  • Bronze Medal Олександр Чупеніч (Чехія)

ТРІАТЛОН

Чоловіки

  • Gold Medal Крістіан Блюмменфельт (Норвегія)
  • Silver Medal Алекс Ї (Велика Британія)
  • Bronze Medal Хайден Вільде (Нова Зеландія)

ПЛАВАННЯ

Жінки

100 м, батерфляй

  • Gold Medal Маргарет Макніл (Канада)
  • Silver Medal Чжан Юйфей (Китай)
  • Bronze Medal Емма Маккеон (Австралія)

400 м, вільний стиль

  • Gold Medal Аріарне Тітмус (Австралія)
  • Silver Medal Кейті Ледекі (США)
  • Bronze Medal Чи Бінцзе (Китай)

Чоловіки

100 м, брас

  • Gold Medal Адам Піті (Велика Британія)
  • Silver Medal Арно Каммінг (Нідерланди)
  • Bronze Medal Ніколо Мартіненго (Італія)

4х100 м, вільний стиль, естафета

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Італія
  • Bronze Medal Австралія

СКЕЙТБОРДИНГ

Жінки. Стріт

  • Gold Medal Момідзі Нісія (Японія)
  • Silver Medal Райсс Ліл (Бразилія)
  • Bronze Medal Фуна Накаямі (Японія)

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

Жінки. Скіт

В тренді
  • Gold Medal Ембер Інгліш (США)
  • Silver Medal Діана Бакоса (Італія)
  • Bronze Medal Мень Вей (Китай)

Чоловіки. Скіт

  • Gold Medal Вінсент Генкок (США)
  • Silver Medal Єспер Гансен (Данія)
  • Bronze Medal Абдулла Аль-Рашиді (Кувейт)

МАУНТІНБАЙК

Чоловіки

  • Gold Medal Томас Підкок (Велика Британія)
  • Silver Medal Матіас Флюкігер (Швейцарія)
  • Bronze Medal Давід Валеро (Іспанія)

ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ

Чоловіки. Каное-одиночка

  • Gold Medal Беньямін Савшек (Словенія)
  • Silver Medal Лукаш Роган (Чехія)
  • Bronze Medal Сідеріс Тасіадіс (Німеччина)

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Чоловіки. Командні змагання

  • Gold Medal Південна Корея
  • Silver Medal Китайський Тайбей
  • Bronze Medal Японія

ДЗЮДО

Жінки. До 57 кг

  • Gold Medal Нора Г'якова (Косово)
  • Silver Medal Сара-Леоні Сізік (Франція)
  • Bronze Medal Цукаса Йосіда (Японія)
  • Bronze Medal Джессіка Клімкейт (Канада)

Чоловіки. До 73 кг

  • Gold Medal Сехей Оно (Японія)
  • Silver Medal Лаша Шавдатуашвілі (Грузія)
  • Bronze Medal Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголія)
  • Bronze Medal Ан Чхан Рим (Південна Корея)

ТХЕКВОНДО

Жінки. До 67 кг

  • Gold Medal Матеа Єліч (Хорватія)
  • Silver Medal Лорен Вільямс (Велика Британія)
  • Bronze Medal Рут Гбагбо (Кот-д'Івуар)
  • Bronze Medal Хедайя Вахбі (Єгипет)

Чоловіки. До 80 кг

  • Gold Medal Максим Храмцов (ОКР)
  • Silver Medal Салех Ельшарабаті (Йорданія)
  • Bronze Medal Тоні Канаєт (Хорватія)
  • Bronze Medal Сеїф Еїсса (Єгипет)

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство. Чоловіки

  • Gold Medal ОКР
  • Silver Medal Японія
  • Bronze Medal Китай

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Змішані пари

  • Gold Medal Дзюн Мідзутані / Міма Іто (Японія)
  • Silver Medal Сюй Сінь / Лю Шивень (Китай)
  • Bronze Medal Лінь Юньжу / Чжен Іцзин (Китайський Тайбей)

Отже, у збірної України залишається дві медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

Читайте також: Росіяни позаздрять! Премії Білодід і Рейзліна за Олімпіаду

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
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flag Китай КитайCN
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flag ОКР ОКРROC
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flag Велика Британія Велика БританіяGB
3
3
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flag Південна Корея Південна КореяKR
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7
7
flag Австралія АвстраліяAU
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3
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8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
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9
flag Італія ІталіяIT
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10
flag Франція ФранціяFR
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1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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