Усі медалісти Олімпійських ігор 26 липня Поділитися Копіювати лінк

У понеділок на Олімпіаді в Токіо розіграли 21 комплект медалей в 14 видах спорту. Цей день став першим на Іграх, коли Україна залишилася без нагород