Медальний залік Олімпіади-2020 після третього дня

У понеділок, 26 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 21 комплект нагород в 14 видах спорту. Україна сьогодні залишилася без медалей

Медальний залік Олімпіади після трьох днів змагань / Фото: Reuters

Після трьох днів Олімпіади-2020 Україна в загальному медальному заліку ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною. Лідирує в рейтингу Японія , а слідом за ним йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як приїхати на Олімпіаду і не потрапити на стадіон. Історія з Токіо.

Медальний залік Олімпіади-2020 на 26 липня: