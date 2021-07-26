Медальний залік Олімпіади-2020 після третього дня

Після трьох днів Олімпіади-2020 Україна в загальному медальному заліку ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною. Лідирує в рейтингу Японія , а слідом за ним йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як приїхати на Олімпіаду і не потрапити на стадіон. Історія з Токіо.
Медальний залік Олімпіади-2020 на 26 липня:
|М
|Країна
|ВСЬОГО
|1
Японія
|8
|2
|3
|13
|2
США
|7
|3
|4
|14
|3
Китай
|6
|5
|7
|18
|4
ROC
|4
|5
|3
|12
|5
Велика Британія
|3
|3
|1
|7
|6
Корея
|3
|0
|4
|7
|7
Австралія
|2
|1
|3
|6
|8
Косово
|2
|0
|0
|2
|9
Італія
|1
|4
|4
|9
|10
Франція
|1
|2
|2
|5
|11
Канада
|1
|2
|1
|4
|12
Угорщина
|1
|1
|0
|2
|12
Туніс
|1
|1
|0
|2
|14
Хорватія
|1
|0
|1
|2
|14
Словенія
|1
|0
|1
|2
|16
Австрія
|1
|0
|0
|1
|16
Еквадор
|1
|0
|0
|1
|16
Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
Іран
|1
|0
|0
|1
|16
Норвегія
|1
|0
|0
|1
|16
Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|16
Таїланд
|1
|0
|0
|1
|16
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
Нідерланди
|0
|3
|0
|3
|25
Тайбей
|0
|2
|2
|4
|26
Бразилія
|0
|2
|1
|3
|27
Грузія
|0
|2
|0
|2
|28
Чехія
|0
|1
|1
|2
|28
Іспанія
|0
|1
|1
|2
|28
Індонезія
|0
|1
|1
|2
|28
Сербія
|0
|1
|1
|2
|28
Швейцарія
|0
|1
|1
|2
|33
Бельгія
|0
|1
|0
|1
|33
Болгарія
|0
|1
|0
|1
|33
Колумбія
|0
|1
|0
|1
|33
Данія
|0
|1
|0
|1
|33
Індія
|0
|1
|0
|1
|33
Йорданія
|0
|1
|0
|1
|33
Румунія
|0
|1
|0
|1
|40
Німеччина
|0
|0
|3
|3
|40
Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
Єгипет
|0
|0
|2
|2
|42
Монголія
|0
|0
|2
|2
|42
Туреччина
|0
|0
|2
|2
|42
Україна
|0
|0
|2
|2
|46
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|46
Естонія
|0
|0
|1
|1
|46
Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|46
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|46
Мексика
|0
|0
|1
|1
|46
Нова Зеландія
|0
|0
|1
|1