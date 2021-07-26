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Олімпіада 2020 в Токіо

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Україна без медалей на Олімпіаді 26 липня: штангістка-дебютантка Конотоп – п'ята

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 15:38
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20-річна харків'янка, яка навесні стала чемпіонкою Європи в Москві, на Олімпійських іграх в Токіо замкнула топ-п'ятірку в категорії до 55 кг
Українська штангістка Каміла Конотоп
Українська штангістка Каміла Конотоп / Фото: Reuters

Понеділок, 26 липня, минув для України на Олімпіаді в Токіо без медалей. Ольга Харлан провалилась у фехтуванні, а чемпіонка Європи з важкої атлетики Каміла Конотоп не змогла застрибнути на олімпійський п'єдестал у змаганнях штангісток в категорії до 55 кг.

На золотому для себе Євро в Москві в квітні 20-річна харків'янка Конотоп взяла 95 кг у ривку, 113 кг – у поштовху та 208 кг – у сумі.

У Токіо ж сьогодні Каміла показала нижчі результати – 94 кг у ривку, 112 кг у поштовху та 206 кг – в сумі. Для медалі Ігор цього забракло. На дебютній для себе Олімпіаді Конотоп стала п'ятою.

Важка атлетика. Жінки. До 55 кг

  • 1. Хіділін Діаз (Філіппіни) – 224 кг (97 + 127) олімпійський рекорд
  • 2. Кіюн Ліао (Китай) – 223 кг (97 + 126)
  • 3. Зульфія Чиншанло (Казахстан) – 213 кг (90 + 123)
  • 4. Муаттар Набієва (Узбекистан) – 212 кг (98 + 114)
  • 5. Каміла Конотоп (Україна) – 206 кг (94 + 112)

В тренді

Отже, наша країна залишається з двома медалями на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

Читайте також: Росіяни позаздрять! Премії Білодід і Рейзліна за Олімпіаду

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag Китай КитайCN
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4
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flag ОКР ОКРROC
3
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flag Велика Британія Велика БританіяGB
3
3
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7
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
7
flag Австралія АвстраліяAU
2
1
3
6
8
flag Косово КосовоXK
2
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9
flag Італія ІталіяIT
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