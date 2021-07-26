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Олімпіада 2020 в Токіо

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Якою екзотикою годують спортсменів на Олімпіаді: екскурсія по столовій Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 14:50
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В їдальні японської Олімпійського селища важко залишитися голодним – суші, ковбаси, фрукти, продукти без глютену і для вегетаріанців
Їжа для олімпійців в Японії
Їжа для олімпійців в Японії / Фото: Reuters

Напередодні Олімпійських ігор-2020 на Токіо досить гостро стояло питання з харчуванням спортсменів. Хто-хто боявся, що японці загодують рисом і сирою рибою. Російський стрибун у воду Євген Кузнєцов скаржився на їжу в Токіо на передолімпійському турнірі, заявляючи, що рятувався тільки своєю ковбасою.

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НОК України опублікував відео-екскурсію по столовій спортсменів в Олімпійському селищі в столиці Японії. І треба сказати, що такого вибору страв позаздрить будь-який шикарною готель – європейська кухня, японська, халяльні страви, без глютену, вегетаріанські.

Їдальня спортсменів на Олімпіаді-2020 на Токіо Відео: НОК України

У спортсменів величезний вибір рибних страв – від традиційних суші і до креветок, ковбаси, овочі, фрукти, салати та десерти. Загалом, з такою їдальнею не вийде жоден утікач голодним – ні тендітна гімнастка, ні потужний важкоатлет.

В тренді

Впадають в око й перегородки між спортсменами на столах.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
7
3
4
14
2
flag Японія ЯпоніяJP
7
1
3
11
3
flag Китай КитайCN
6
3
6
15
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
3
2
1
6
5
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
6
flag Австралія АвстраліяAU
2
1
3
6
7
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
8
flag ОКР ОКРROC
1
4
3
8
9
flag Італія ІталіяIT
1
3
4
8
10
flag Франція ФранціяFR
1
2
2
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1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
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$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
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