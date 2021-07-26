Проблеми зі зброєю не дали українському призеру Ріо-2016 поборотися за медаль Токіо

Срібний призер Олімпіади-2016 Сергій Куліш невдало стартував на Іграх в Токіо-2020 з-за технічних проблем, які виникли зі зброєю

Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

В Японії Куліш не пройшов до фіналу стрільби з гвинтівки на 10 метрів. У кваліфікації своїй коронної дисципліни на Олімпіади-2020 українець виявився тільки 29-м, але з'ясувалося, що у нього виникли проблеми зі зброєю.

Читайте також: Пакуй рушницю! Українці не вистачило 1 очка, щоб потрапити до фіналу Олімпіади у стрільбі

"Щоб сказати, що це якесь хвилювання або адреналін – немає. Все спокійно, у своєму режимі. Є кілька моментів технічних. Думаю, що це вони мені завадили отримати результат. Думаю, тільки в технічному плані є нюанси.

Куліш – переможець Кубка світу / Фото: Instagram

Не буду пояснювати. Це технічні моменти, ніхто не зрозуміє. Поправляв положення гвинтівки, міняв, шукав, так як були проблеми. У мене є другий старт, будемо працювати", – цитує Куліша Суспільне

Куліш ще може поборотися за медаль Олімпійських ігор в Японії 2 серпня, коли виступить в стрільбі з пневматичної гвинтівки на 50 метрів.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.