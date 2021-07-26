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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпийских игр 26 июля

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 17:14
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В понедельник на Олимпиаде в Токио разыграли 21 комплект медалей в 14 видах спорта. Этот день стал первым на Играх, когда Украина осталась без наград
Чемпионы Олимпиады 26 июля
Чемпионы Олимпиады 26 июля / Фото: Reuters

Украинцы на подиум Игр 26 июля не поднимались.

Ольга Харлан провалилась в фехтовании.

А чемпионка Европы Камила Конотоп стала пятой в соревнованиях штангисток – это лучший результат дня у нашей команды.

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 26 ИЮЛЯ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины. До 55 кг

  • Gold Medal Хидилин Диаз (Филиппины)
  • Silver Medal Киюн Лиао (Китай)
  • Bronze Medal Зульфия Чиншанло (Казахстан)

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины. 10 м, вышка

  • Gold Medal Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания)
  • Silver Medal Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай)
  • Bronze Medal Александр Бондарь – Виктор Минибаев (ОКР)

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины. Сабля

  • Gold Medal София Позднякова (ОКР)
  • Silver Medal Софья Великая (ОКР)
  • Bronze Medal Манон Брюне (Франция)

Мужчины. Рапира

  • Gold Medal Чун Ка Лонг (Гонконг)
  • Silver Medal Даниэле Гароццо (Италия)
  • Bronze Medal Александр Чупенич (Чехия)

ТРИАТЛОН

Мужчины

  • Gold Medal Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)
  • Silver Medal Алекс Йи (Великобритания)
  • Bronze Medal Хайден Вильде (Новая Зеландия)

ПЛАВАНИЕ

Женщины

100 м, баттерфляй

  • Gold Medal Маргарет Макнил (Канада)
  • Silver Medal Чжан Юйфэй (Китай)
  • Bronze Medal Эмма Маккеон (Австралия)

400 м, вольный стиль

  • Gold Medal Ариарне Титмус (Австралия)
  • Silver Medal Кэтлин Ледеки (США)
  • Bronze Medal Ли Бинцзе (Китай)

Мужчины

100 м, брасс

  • Gold Medal Адам Пити (Великобритания)
  • Silver Medal Арно Камминга (Нидерланды)
  • Bronze Medal Николо Мартиненги (Италия)

4х100 м, вольный стиль, эстафета

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Италия
  • Bronze Medal Австралия

СКЕЙТБОРДИНГ

Женщины. Стрит

  • Gold Medal Момидзи Нисия (Япония)
  • Silver Medal Райсса Лил (Бразилия)
  • Bronze Medal Фуна Накаями (Япония)

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины. Скит

В тренде
  • Gold Medal Эмбер Инглиш (США)
  • Silver Medal Диана Бакоси (Италия)
  • Bronze Medal Мень Вэй (Китай)

Мужчины. Скит

  • Gold Medal Винсент Хэнкок (США)
  • Silver Medal Йеспер Хансен (Дания)
  • Bronze Medal Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)

МАУНТИНБАЙК

Мужчины

  • Gold Medal Томас Пидкок (Великобритания)
  • Silver Medal Матиас Флюкигер (Швейцария)
  • Bronze Medal Давид Валеро (Испания)

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Мужчины. Каноэ-одиночка

  • Gold Medal Беньямин Савшек (Словения)
  • Silver Medal Лукаш Роган (Чехия)
  • Bronze Medal Сидерис Тасиадис (Германия)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины. Командные соревнования

  • Gold Medal Южная Корея
  • Silver Medal Китайский Тайбэй
  • Bronze Medal Япония

ДЗЮДО

Женщины. До 57 кг

  • Gold Medal Нора Гьякова (Косово)
  • Silver Medal Сара-Леони Сизик (Франция)
  • Bronze Medal Цукаса Йосида (Япония)
  • Bronze Medal Джессика Климкейт (Канада)

Мужчины. До 73 кг

  • Gold Medal Сехэй Оно (Япония)
  • Silver Medal Лаша Шавдатуашвили (Грузия)
  • Bronze Medal Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия)
  • Bronze Medal Ан Чхан Рим (Южная Корея)

ТХЭКВОНДО

Женщины. До 67 кг

  • Gold Medal Матеа Елич (Хорватия)
  • Silver Medal Лорен Уильямс (Великобритания)
  • Bronze Medal Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)
  • Bronze Medal Хедайя Вахба (Египет)

Мужчины. До 80 кг

  • Gold Medal Максим Храмцов (ОКР)
  • Silver Medal Салех Эльшарабати (Иордания)
  • Bronze Medal Тони Канает (Хорватия)
  • Bronze Medal Сеиф Эисса (Египет)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье. Мужчины

  • Gold Medal ОКР
  • Silver Medal Япония
  • Bronze Medal Китай

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Смешанные пары

  • Gold Medal Дзюн Мидзутани/Мима Ито (Япония)
  • Silver Medal Сюй Синь/Лю Шивэнь (Китай)
  • Bronze Medal Линь Юньжу/Чжэн Ицзин (Китайский Тайбэй)

Таким образом, у сборной Украины остается две медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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