Все медалисты Олимпийских игр 26 июля

Украинцы на подиум Игр 26 июля не поднимались.
Ольга Харлан провалилась в фехтовании.
А чемпионка Европы Камила Конотоп стала пятой в соревнованиях штангисток – это лучший результат дня у нашей команды.
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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 26 ИЮЛЯ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. До 55 кг
- Хидилин Диаз (Филиппины)
- Киюн Лиао (Китай)
- Зульфия Чиншанло (Казахстан)
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины. 10 м, вышка
- Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания)
- Чэнь Айсэнь – Цао Юань (Китай)
- Александр Бондарь – Виктор Минибаев (ОКР)
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Сабля
- София Позднякова (ОКР)
- Софья Великая (ОКР)
- Манон Брюне (Франция)
Мужчины. Рапира
- Чун Ка Лонг (Гонконг)
- Даниэле Гароццо (Италия)
- Александр Чупенич (Чехия)
ТРИАТЛОН
Мужчины
- Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)
- Алекс Йи (Великобритания)
- Хайден Вильде (Новая Зеландия)
ПЛАВАНИЕ
Женщины
100 м, баттерфляй
- Маргарет Макнил (Канада)
- Чжан Юйфэй (Китай)
- Эмма Маккеон (Австралия)
400 м, вольный стиль
- Ариарне Титмус (Австралия)
- Кэтлин Ледеки (США)
- Ли Бинцзе (Китай)
Мужчины
100 м, брасс
- Адам Пити (Великобритания)
- Арно Камминга (Нидерланды)
- Николо Мартиненги (Италия)
4х100 м, вольный стиль, эстафета
- США
- Италия
- Австралия
СКЕЙТБОРДИНГ
Женщины. Стрит
- Момидзи Нисия (Япония)
- Райсса Лил (Бразилия)
- Фуна Накаями (Япония)
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Женщины. Скит
- Эмбер Инглиш (США)
- Диана Бакоси (Италия)
- Мень Вэй (Китай)
Мужчины. Скит
- Винсент Хэнкок (США)
- Йеспер Хансен (Дания)
- Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)
МАУНТИНБАЙК
Мужчины
- Томас Пидкок (Великобритания)
- Матиас Флюкигер (Швейцария)
- Давид Валеро (Испания)
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Мужчины. Каноэ-одиночка
- Беньямин Савшек (Словения)
- Лукаш Роган (Чехия)
- Сидерис Тасиадис (Германия)
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины. Командные соревнования
- Южная Корея
- Китайский Тайбэй
- Япония
ДЗЮДО
Женщины. До 57 кг
- Нора Гьякова (Косово)
- Сара-Леони Сизик (Франция)
- Цукаса Йосида (Япония)
- Джессика Климкейт (Канада)
Мужчины. До 73 кг
- Сехэй Оно (Япония)
- Лаша Шавдатуашвили (Грузия)
- Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия)
- Ан Чхан Рим (Южная Корея)
ТХЭКВОНДО
Женщины. До 67 кг
- Матеа Елич (Хорватия)
- Лорен Уильямс (Великобритания)
- Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)
- Хедайя Вахба (Египет)
Мужчины. До 80 кг
- Максим Храмцов (ОКР)
- Салех Эльшарабати (Иордания)
- Тони Канает (Хорватия)
- Сеиф Эисса (Египет)
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Командное многоборье. Мужчины
- ОКР
- Япония
- Китай
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Смешанные пары
- Дзюн Мидзутани/Мима Ито (Япония)
- Сюй Синь/Лю Шивэнь (Китай)
- Линь Юньжу/Чжэн Ицзин (Китайский Тайбэй)
Таким образом, у сборной Украины остается две медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".
В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.
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