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Олимпиада 2020 в Токио

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Какой экзотикой кормят спортсменов на Олимпиаде: экскурсия по столовой Токио

Елена Павлова Елена Павлова
26 июля, 14:50
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В столовой японской Олимпийской деревни трудно остаться голодным – суши, колбасы, фрукты, продукты без глютена и для вегетарианцев
Еда для олимпийцев в Японии
Еда для олимпийцев в Японии / Фото: Reuters

Накануне Олимпийских игр-2020 в Токио достаточно остро стоял вопрос с питанием спортсменов. Кто-кто боялся, что японцы закормят рисом и сырой рыбой. Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов жаловался на еду в Токио на предолимпийском турнире, заявляя, что спасался только своей колбасой.

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НОК Украины опубликовал видео-экскурсию по столовой спортсменов в Олимпийской деревне в столице Японии. И надо сказать, что такому выбору блюд позавидует любой шикарной отель – европейская кухня, японская, халяльные блюда, без глютена, вегетарианские.

Столовая спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио Видео: НОК Украины

У спортсменов огромный выбор рыбных блюд – от традиционных суши и до креветок, колбасы, овощи, фрукты, салаты и десерты. В общем, из такой столовой никто не уходит голодным – ни хрупкая гимнастка, ни мощный тяжелоатлет.

В тренде

Бросаются в глаза и перегородки между спортсменами на столах.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

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