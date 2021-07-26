Медальный зачет Олимпиады-2020 после третьего дня

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 21 комплект наград в 14 видах спорта. Украина сегодня осталась без медалей

Медальный зачет Олимпиады после трех дней соревнований / Фото: Reuters

После трех дней Олимпиады-2020 Украина в общем медальном зачете делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ним идут США и Китай. Ранее мы писали, как приехать на Олимпиаду и не попасть на стадион. История из Токио.

Медальный зачет Олимпиады-2020 на 26 июля: