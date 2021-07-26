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Олимпиада 2020 в Токио

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Укол по амбициям! Самая титулованная украинка покидает Токио-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 июля, 06:08
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Обладательница четырех олимпийских наград Ольга Харлан не сможет пополнить свою коллекцию в Токио, наша спортсменка проиграла уже в первом раунде
Иногда хочется кричать после таких поражений
Иногда хочется кричать после таких поражений / Фото: AFP

Печально началось утро понедельника для украинской сборной на Олимпийских играх. Наша самая титулованная спортсменка в Токио-2020 саблистка Ольга Харлан вылетела уже в первом раунде соревнований по фехтованию.

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В ее активе – "золото", "серебро" и две "бронзы" предыдущих Игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира! И мы верили, что коллекция Ольги пополнится еще одной наградой. Увы, дорогу украинке перешла представительница Китая Хонъю Янь. Уже в 1/16 финала Харлан уступила своей сопернице – 12:15.

В тренде

Напомним, на данный момент Украина на Олимпиаде-2020 завоевала две "бронзы". Награды выиграли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

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