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Верняєв, який вітав росіян, подав до суду: Беленюк уже відреагував

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 серпня, 14:55
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Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв у Спортивному арбітражному суді Лозанни намагається довести, що його 4-річна дискваліфікація за допінг несправедлива
Жан Беленюк і Олег Верняєв
Жан Беленюк і Олег Верняєв / Фото: Instagram

Український гімнаст Олег Верняєв, який на чотири роки відлучений від спорту за мельдоній і через це пропустив Олімпіаду в Токіо, повідомив про подачу апеляційної скарги до CAS – Спортивного арбітражного суду Лозанни.

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"Чотири тижні тому я писав про рішення арбітражу GEF (комітету з етики в гімнастиці) дискваліфікувати мене на чотири роки. За ці чотири тижні моє життя круто змінилося: я дізнався, хто щиро мене підтримував, а хто був поруч просто так"

Олег Верняєв
Олег Верняєв / Фото: Instagram

"Отже, такий у мене нині в житті етап. Етап тестування мене на міцність. Я обіцяв, що не опущу руки і оскаржу рішення, з яким не згоден"

Олег Верняєв
Олег Верняєв / Фото: Getty Images

"Ми з командою подали апеляційну скаргу до CAS, наразі чекаємо відкриття провадження. Буду інформувати вас про хід справи. Дякую за підтримку тим, хто вірить в мене"

Олег Верняєв
Олег Верняєв / Фото: Instagram

"Обіцяю, я зроблю все, що від мене залежить, щоб довести свою правоту", – написав у себе в Instagram Олег Верняєв

У коментарях під цим постом Жан Беленюк, єдиний золотий медаліст України в Токіо, підтримав свого друга Верняева.

"Олеже, удачі! Чомусь переконаний, що все буде гаразд! І все тобі вдасться!" – написав Беленюк

Побажала успіху Верняєву і українська тенісистка Даяна Ястремська, яка перед самою Олімпіадою в Токіо виграла свою допінгове справу в суді Лозанни.

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Нагадаємо, навіть не виступаючи в Токіо, під час Ігор Верняєв потрапив у скандал, привітавши із золотою медаллю росіян.

Олег Верняєв привітав росіян
Олег Верняєв привітав росіян / Фото: AFP

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flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
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flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
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10
12
14
36
8
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10
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9
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