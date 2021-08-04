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Заразилася через секс: з'явилися подробиці допінг-скандалу Даяни Ястремської

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
4 серпня, 18:01
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Українська спортсменка свідомо не приймала допінг – заборонена речовина потрапила в організм через близькість з коханою людиною
/ Фото: Getty Images

Міжнародна федерація тенісу (ITF) опублікувала повний текст рішення у справі української тенісистки Даяни Ястремської, яку виправдали у справі щодо вживання допінгу.

У документі повідомляється, що Даяна перед здачею позазмагальних допінг-проб ночувала у свого хлопця, і вони були двічі займалися сексом – ввечері і рано вранці.

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Даяна Ястремська програла на старті Олімпіаді-2020
Даяна Ястремська програла на старті Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

В ході слідства були вислухані свідчення Ястремської та її бойфренда. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада 2020 року, а також вранці наступного дня – в день, коли Даяна здала пробу. Показання підтвердила і мама Ястремської.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Reuters

Крім того, щоб довести свою невинуватість українська тенісистка пройшла поліграф, який з точністю 99% підтвердив, що Ястремська не приймала местеролон – анаболік андрогенного типу.

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Reuters

На користь Діани зіграла заява експертів про те, що концентрація препарату в організмі була низькою, а аналіз зразка волосся дав негативний результат. Цей факт свідчить про те, що Ястремська не приймає препарат.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Два запрошені фахівці-ендокринологи обгрунтували, що немає доказів, що местеролон покращує спортивні результати або взагалі підходить для використання жінками.

Нагадаємо, що Ястремська була тимчасово відсторонена від змагань з листопада 2020 року. У червні цього року її було виправдано.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Виступ на Олімпіаді-2020 у Токіо був провальним для 21-річної українки. Даяна програла в першому ж раунді одиночного розряду Лейлі Фернандес з Канади. А у парному виступі (в дуеті з Еліною Світоліною) поступилися француженкам Алізе Корне та Фіоне Ферро.

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15
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