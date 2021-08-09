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Верняев, поздравлявший россиян, подал в суд: Беленюк уже отреагировал

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 августа, 14:55
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Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в Спортивном арбитражном суде Лозанны пытается доказать, что его 4-летняя дисквалификация за допинг несправедлива
Жан Беленюк и Олег Верняев
Жан Беленюк и Олег Верняев / Фото: Instagram

Украинский гимнаст Олег Верняев, на четыре года отлученный от спорта за мельдоний и из-за этого пропустивший Олимпиаду в Токио, сообщил о подаче апелляционной жалобы в CAS – Спортивный арбитражный суд Лозанны.

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"Четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF (комитета по этике в гимнастике) дисквалифицировать меня на четыре года. За эти четыре недели моя жизнь круто поменялась: я узнал, кто искренне меня поддерживал, а кто был рядом просто так"

Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: Instagram

"Значит, такой у меня сейчас в жизни этап. Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен"

Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: Getty Images

"Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS, сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела. Спасибо за поддержку тем, кто верит в меня"

Олег Верняев
Олег Верняев / Фото: Instagram

"Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту", – написал у себя в Instagram Олег Верняев

В комментариях под этим постом Жан Беленюк, единственный золотой медалист Украины в Токио, поддержал своего друга Верняева.

"Олежа, удачи! Почему-то уверен, что все будет хорошо! И у тебя все получится!" – написал Беленюк

Пожелала удачи Верняеву и украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая перед самой Олимпиадой в Токио выиграла свое допинговое дело в суде Лозанны.

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Напомним, даже не выступая в Токио, во время Игр Верняев угодил в скандал, поздравив с золотой медалью россиян.

Олег Верняев поздравляет россиян
Олег Верняев поздравляет россиян / Фото: AFP

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