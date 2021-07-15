В українських спортсменів виросли преміальні за медалі Олімпіади

У доларах винагороди за олімпійські нагороди залишилися такими ж, а ось у гривні завдяки зростанню курсу піднялися – до 3,4 млн грн за золото

Олімпійські медалі Токіо / Фото: Getty Images, AFP

Преміальні українським спортсменам за медалі на Олімпіаді в Токіо, яка триватиме з 23 липня по 8 серпня, залишилися такими ж – у доларах, але зросли – в гривні.

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Міністерство молоді та спорту України підтвердило, що за золоту медаль Токіо буде виплачено 125 тисяч доларів, за "срібло" – 80 тисяч, за "бронзу" – 55 тисяч.

Про це повідомляє Суспільне.

Такі ж премії отримували українські олімпійці на літніх Іграх в 2016 році і зимових в 2014 і 2018 роках.

Але якщо перевести в гривню, то суми зросли, адже змінився курс гривні до долара: 25,1 – в серпні 2016 року, 27,2 – в липні 2021 року.

Премії за медалі на Олімпіаді-2020

"Золото" – 125 000 доларів (3,4 млн грн)

– 125 000 доларів (3,4 млн грн) "Срібло" – 80 000 доларів (2,2 млн грн)

– 80 000 доларів (2,2 млн грн) "Бронза" – 55 000 доларів (1,5 млн грн)

Олімпійська надія України Дар'я Білодід / Фото: AFP

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Відзначимо, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

При цьому якщо, скажімо, "золото" буде здобуто у веслуванні екіпажем з чотирьох людей, по 125 тисяч доларів маютьі виплатити кожному.