Санкції по самі помідори і ведмідь з клізми: росіяни – про свої талісмани на Олімпіаді

Російські вболівальники залишилися не в захваті талісманів своєї команди на Олімпіаді-2020. Вони порівняли Ведмідя-неваляшку з клізмою, а Шапко-кота – з шапкою-вушанкою

Талісмани Росії на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Олімпійський комітет Росії представив талісмани команди ОКР на Олімпіаді-2020 в Токіо. Ними стали Ведмідь-неваляшка і Шапко-кіт. Однак самим уболівальникам збірної такі маскоти зовсім не припали до душі. До речі, сама збірна Росії привезла з собою коронавірус на Олімпіаду-2020.

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"Страшні якісь" – це найменш образливий коментар в Instagram Олімпійського комітету Росії. Дивіться, що самі росіяни пишуть про талісмани збірної:

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Чесно – хрень якась. Мені не подобається. Олімпійські Ведмедики з Москви-1980 і Сочі-2014 з ось цим ось взагалі не зрівняються.

Ну з ведмедиком-неваляшкою все зрозуміло. А кіт? І чому він такий скривджений і нещасний?

Ведмідя і вушанку все одно пропихнемо!!!)))

У них вигляд, ніби в них напхали... санкцій по самі помідори. У кота ось – навіть ноги в розкаряку тепер

Кіт якийсь винуватий .... Ніби соромно за те, що без гімну буде команда

Дно пробито

Шкуродерська шапка з живою кішки і ведмідь з блакитної клізми-спринцівки. Пишайся країна!)))

Також ми писали, що двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіаду-2020. Микита Моргачев і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо.