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Санкції по самі помідори і ведмідь з клізми: росіяни – про свої талісмани на Олімпіаді

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 18:06
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Російські вболівальники залишилися не в захваті талісманів своєї команди на Олімпіаді-2020. Вони порівняли Ведмідя-неваляшку з клізмою, а Шапко-кота – з шапкою-вушанкою
Талісмани Росії на Олімпіаді-2020
Талісмани Росії на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Олімпійський комітет Росії представив талісмани команди ОКР на Олімпіаді-2020 в Токіо. Ними стали Ведмідь-неваляшка і Шапко-кіт. Однак самим уболівальникам збірної такі маскоти зовсім не припали до душі. До речі, сама збірна Росії привезла з собою коронавірус на Олімпіаду-2020.

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"Страшні якісь" – це найменш образливий коментар в Instagram Олімпійського комітету Росії. Дивіться, що самі росіяни пишуть про талісмани збірної:

В тренді
  • Чесно – хрень якась. Мені не подобається. Олімпійські Ведмедики з Москви-1980 і Сочі-2014 з ось цим ось взагалі не зрівняються.
  • Ну з ведмедиком-неваляшкою все зрозуміло. А кіт? І чому він такий скривджений і нещасний?
  • Ведмідя і вушанку все одно пропихнемо!!!)))
  • У них вигляд, ніби в них напхали... санкцій по самі помідори. У кота ось – навіть ноги в розкаряку тепер
  • Кіт якийсь винуватий .... Ніби соромно за те, що без гімну буде команда
  • Дно пробито
  • Шкуродерська шапка з живою кішки і ведмідь з блакитної клізми-спринцівки. Пишайся країна!)))

Також ми писали, що двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіаду-2020. Микита Моргачев і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо.

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