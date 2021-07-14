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Британська надія на медаль Олімпіади-2020 попався на вживанні кокаїну

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 липня, 18:55
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У Допінг-пробі британського бігуна Олівера Дастіна знайшли сліди кокаїну. Поки легкоатлет намагається довести свою невинність і повернути право брати участь в Олімпіади-2020
Британець Олівер Дастін пропустить Олімпіаду-2020 за кокаїн
Британець Олівер Дастін пропустить Олімпіаду-2020 за кокаїн / Фото: Reuters

Британський легкоатлет Олівер Дастін напередодні Олімпіади-2020 попався на вживанні кокаїну. Сліди забороненого препарату знайшли в допінг-пробі спортсмена, а це означає, що його не допустять до участі в Олімпійських іграх в Токіо.

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20-річний спортсмен вже найняв юристів для захисту своїх інтересів, пише Times. Втім, навряд чи він встигне довести свою невинність, адже до старту Олімпіади залишається всього дев'ять днів.

В тренді

Дастін спеціалізується в бігу на середні дистанції. Він був одним з головних медальних надій Великобританії на дистанції 800 м. На відбірковому турнірі він продемонстрував дев'ятий час сезону.

Також ми писали, що двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіади-2020. Микита Моргачев і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо.

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