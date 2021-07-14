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Олімпіада 2020 в Токіо

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Збірна Росії привезла з собою коронавірус на Олімпіаду-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 15:23
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Організатори Олімпійських ігор ізолювали жіночу збірну Росії з регбі після того, як масажист команди здав позитивний тест на коронавірус
Регбісткам доведеться сидіти на карантині
Регбісткам доведеться сидіти на карантині

Жіноча збірна Росії з регбі-7 ізольована в Японії через коронавірус. Команда прибула до Токіо на Олімпійські ігри і масажист команди здав позитивний тест на COVID-19.

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"Массажиста відвезли до госпіталю, команда ізольована. Найближчі два дні всі гравці проходитимуть щоденні тести. Якщо вони будуть негативними, то команду випустять", – повідомив генеральний менеджер команди Олексій Грамотнєв.

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Раніше ми писали, що в Токіо-2020 позитивний тест на COVID-19 отримав литовський спортсмен. До цього японські медіа повідомляли, що спортсмен зі збірної Ізраїлю здав позитивний тест на коронавірус відразу по прибуттю до країни. Так само як і представники збірних Уганди і Сербії.

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