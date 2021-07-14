Крим і Донбас не обговорювати! Російські спортсмени отримали інструкції перед поїздкою на Олімпіаду

Атлетам заборонили обговорювати політичні теми, запропонували уникати розмов про допінгові скандали і відхрещуватися від харассмента

Російським атлетам заборонили виступати на Іграх під національним прапором / Фото: Getty Images

Все, як у СРСР. Російським спортсменам видали інструкції перед поїздкою за кордон, чи то пак, на Олімпійські ігри в Токіо. Атлетам пояснили, як потрібно відповідати на найгостріші питання. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Пул № 3" .

На питання про політику запропоновано відповідати: "No comment".

Окупацію Криму і війну на Донбасі не обговорювати! Спорт повинен залишатися поза політикою.

Про BLM потрібно пояснити, що ставлення до руху – особиста справа кожного, але: "Олімпіада в жодному разі не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів".

Про допінгові скандали спортсмену нічого сказати, тому що він в них не приймав участі. А санкції повинен коментувати той, хто їх вводив.

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Про харассмент атлетам пропонують сказати, що спортивний світ впорається з цією проблемою: "Я з цим ніколи не стикався в кар'єрі, але знаю, що така проблема існує в багатьох країнах".

Про заборону виступати під прапором Росії – спортсменам пропонується говорити, що вони все одно представляють батьківщину, це велика честь і хотілося б чути гімн Росії.

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