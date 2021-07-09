Спортсмени привозять на Олімпіаду коронавірус! Позитивний тест здав литовець

Литовський атлет, який приїхав на Олімпійські ігри в Токіо, здав позитивний тест на COVID-19. Раніше хвороба була виявлена у представників Ізраїлю, Сербії і Уганди

Жителі Японії проти Олімпійських ігор. Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

Те, чого боялися жителі Японії, почало здійснюватися. Черговий спортсмен, який приїхав на Олімпійські ігри в Токіо, здав позитивний тест на коронавірус.

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Як повідомляє японське видання TBS, результат ПЛР-тесту литовського спортсмена показав наявність COVID-19 в організмі. Ім'я атлета не називається.

Раніше японські медіа повідомляли, що спортсмен зі збірної Ізраїлю здав позитивний тест на коронавірус відразу по прибуттю в країну. Також, як і представники збірних Уганди і Сербії.

8 липня стало відомо про введення в Токіо режиму надзвичайного стану через коронавірус. Організатори оголосили, що вболівальники не будуть допущені на змагання.

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