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Це буде трагедія на 100 років! Світу загрожує "олімпійський" штам коронавірусу

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 12:52
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Японські лікарі попереджають: якщо Олімпійські ігри в Токіо таки відбудуться, це призведе до появи нового штаму COVID-19. До старту змагань – менше двох місяців
Лікарі вимагають відмінити Олімпіаду в Токіо
Лікарі вимагають відмінити Олімпіаду в Токіо / Фото: Reuters

Глава спілки лікарів Японії Наото Уеяма заявив, що масове скупчення спортсменів з усього світу на Олімпіаді в Токіо може призвести до появи нового штаму коронавірусу. Ігри в столиці Країни Східного Сонця мають відбутися з 23 липня по 8 серпня.

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"Штами вірусу, які існують в різних місцях, будуть концентруватися і збиратися тут, в Токіо. Ми не можемо виключати появи навіть нового штаму вірусу після Олімпійських ігор"

"Якщо така ситуація виникне, новий штам вірусу в Токіо буде названий "олімпійським". Це стане величезною трагедією і об'єктом критики навіть протягом наступних 100 років"

"Що стосується заяв МОК про те, що Ігри відбудуться, навіть якщо в Токіо не буде знятий режим надзвичайної ситуації, то народ Японії дуже обурений цими словами, особливо це стосується медичних працівників", – цитує Наото Уеяму Japan Times

В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato

Раніше ми писали, що скасування Олімпіади обійдеться Японії в божевільну суму. Проведення – ще дорожче. При цьому, згідно з численними опитуваннями, переважна більшість жителів Японії виступає за скасування або подальше перенесення Ігор.

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